Отойдите и заткнитесь: министр обороны Великобритании жестко ответил Москве

России следует "отойти и заткнуться", а не готовить меры в ответ на высылку российских дипломатов из Лондона.

Об этом заявил министр обороны Британии Гэвин Уильямсон, сообщает Sky News.

Читайте также: Российским олигархам из окружения Путина грозят санкции от Британии

Отвечая на вопрос о возможных ответных мерах со стороны России, он отметил, что Россия сделала "ужасные вещи".

Что мы будем делать? Мы посмотрим, как Россия ответит на то, что сделали мы. То, что Россия сделала в Солсбери является абсолютно ужасным и возмутительным. Мы ответили на это. Если честно, Россия должна отойти и заткнуться

– сказал Уильямсон.

Он также добавил, что Великобритания "рассмотрит различные варианты", если Россия применит ответные шаги.

Defence Secretary Gavin Williamson says "Russia should go away" and "shut up" pic.twitter.com/WTRIS0VRtF — Sky News (@SkyNews) 15 березня 2018 р.

Отвечая на вопрос, вступает ли Британия в холодную войну с Россией, Уильямсон ответил: "Ее часто характеризуют как прохладную войну. Сейчас, я бы сказал, исключительно холодно".

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за отравлением Сергея Скрипаля стоит Россия. И поэтому она отметила, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов. 15 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время Россия собирается выслать из страны британских дипломатов.