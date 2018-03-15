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Доигрались: в Европе начали искать замену российскому газу из-за скандала со Скрипалем

16:54, сегодня 765 Читати новину українською

Из-за отравления Скрипаля европейские страны ищут новых поставщиков газа вместо российского. Первыми об этом заявили Великобритания и Германия. А в Москве уже анонсировали выдворение британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона.

Великобритания откажется от российского газа из-за скандала с отравлением Скрипаля. Сейчас Объединенное королевство из России получает треть голубого топлива. Теперь будет искать нового поставщика. Такие же намерения имеет и Германия.

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Европейские страны считают, что Россия нарушила конвенцию о запрещении химического оружия. В этом Кремль на экстренном заседании ООН обвинил Постоянный представитель Великобритании в ООН Джон Аллен.

Мы пришли к выводу, что господина Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", которую разработала Россия. Это оружие, которое негосударственные игроки просто неспособны изготовить. Или это нападение на мою страну, или Россия потеряла контроль над газом, который сама создала,
– резко высказался постпред Великобритании в ООН Джон Аллен.

Позицию Великобритании поддержали и Соединенные Штаты. Никки Хейли отметила, что вся ответственность за нападение на Сергея Скрипаля полностью на России. И ее надо привлечь к ответственности.

Если не сделать конкретные шаги сейчас, то Солсбери станет не последним местом, где применят химическое оружие. Это может произойти даже здесь, в Нью-Йорке или в любом другом городе,
– сказала постпред США в ООН Никки Хейли.

Ранее в Белом доме выразили солидарность с санкциями против России, о которых накануне объявило британское правительство. В администрации Трампа отметили, что Москва подрывает безопасность по всему миру. Аналогичную позицию озвучили и в Париже. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал принять меры в ответ в течение ближайших дней.

"Под угрозой безопасность одного из наших ключевых союзников. В Европе впервые применили летальное химическое оружие, сорвав соглашение о ее нераспространении", – отметил министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан.

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А вот в Германии разочарованы нежеланием России предоставить объяснения.

"Злоумышленники должны быть наказаны. Мы в дальнейшем будем вести диалог с британским правительством и понимаем, что он должен был отреагировать на нарушения", – прокомментировал министр иностранных дел Германии Гайко Маас.

Реакция Москвы предсказуема: мол, обвинения безосновательны, Лондон не предоставил образцы ядовитого вещества. И угрожают зеркальными мерами.

Мы видим попытки, в том числе использование Совбеза, чтобы подогреть эту антироссийскую истерию,
– считает представитель МИД России Мария Захарова.

Эксперты же уверяют: нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили Скрипаля, могли разработать только в России – в военной лаборатории российского города Шиханы. В других странах бывшего Советского Союза его найти невозможно. А в НАТО отметили, что это вещество – одно из самых токсичных в мире.

Это первое силовое использование нервно-паралитического вещества на территории НАТО с момента основания альянса. Мы предложили поддержку текущему расследованию и призываем Россию ответить на вопрос Великобритании. НАТО будет защищать каждого союзника,
– заверил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, Сергея Скрипаля, его дочь Юлию и полицейского госпитализировали в Британии в начале марта. Они находятся в критическом состоянии. В связи с этим накануне официальный Лондон ввел против России санкции – высылает 23 российских дипломатов-разведчиков и прекращает контакты с Москвой на высоком уровне.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля уволили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

Теги: Новости политики Новости России Великобритания Отравление Сергея Скрипаля Европа Газовый конфликт
Источник: 24 Канал
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