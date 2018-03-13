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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТІЛЛЕРСОН ВОЛОДИМИР РУБАН

Що відомо про "Новачок", яким отруїли Скрипаля: ЗМІ оприлюднили резонансі факти

2409 Читать новость на русском
ЗМІ з'сували, що таке
ЗМІ з'сували, що таке "Новачок" і чому він є таким небезпечним / Соцмережі

За твердженням британського слідства колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля отруїли нервово-паралітичною речовиною, яка належиті групі "Новачок". Цілком імовірно, її розробили у Росії.

Як повідомляє BBC, "Новачок" — група хімічних агентів, що належать до класу фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії. Зазначається, що розробили їх у колишньому СРСР в Державному союзному НДІ органічної хімії та технології (ДСНДІОХТ), який розташовувався у Москві, а програма створення цих отруйних речовин називалася "Фоліант".

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"Вперше про "Новачок" заговорили відкрито в 1992 році. 16 вересня в газеті "Московские новости" було опубліковано статтю "Отруєна політика". Її авторами були Віл Мірзаянов — тоді вже колишній співробітник ДСНДІОХТ, який мав доступ до особливо секретної інформації, а також Лев Федоров — провідний науковий співробітник Інституту геохімії та аналітичної хімії (ГЕОХІ) РАН. У зв'язку з цією публікацією Віла Мірзаянова було звинувачено у розголошенні державної таємниці, його двічі заарештовували: в січні та березні 1994 року. Згодом справу припинили, не знайшовши в діях вченого складу злочину. Стаття з "Московских новостей" до сих пір залишається головним джерелом інформації про розробку отруйної речовини групи "Новачок", — підкреслюють журналісти.

До слова, у тому резонансному матеріалі йшлося про успішне випробування бінарної зброї, створеної на основі "Новачка", та про подальший випуск промислової партії. Також відповідно до статті, речовина пройшла полігонні випробування на хімічному полігоні на плато Устюрт біля міста Нукус в Узбекистані. За непідтвердженими даними, виробництво "Новачків" могло вестися у філіях ДСНДІОХТ у Новочебоксарську або Шиханах.

Агенти групи "Новачок" — одні з найбільш токсичних отруйних речовин у світі. Це речовина нервово-паралітичної дії, що вражає нервову систему людини. Якщо отруєння не приведе до летального результату, воно може викликати параліч. За словами Віла Мірзоянова, за своїми бойовими характеристиками "Новачок" значно перевершує відомий VX, оскільки ураження від нього є практично невиліковним — щонайменше люди залишаються непрацездатними інвалідами. Наслідки отруєння будуть тривати десятки і десятки років. Навіть якщо до організму потрапить зовсім невелика кількість речовини. Одяг може затримати отруєння "Новачком", але якщо ця речовина буде контактувати з відкритою шкірою навіть упродовж невеликої кількості часу, то цього буде достатньо, щоб сталося отруєння,
— зазначається у статті журналістів BBC.

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Зауважимо, у російській пресі шириться інформація, що подібною отруйною речовиною в 1995 році могли вбити президента "Росбізнесбанку" Івана Ківеліді, однак про характер отрути тоді офіційно не повідомлялося. Разом з банкіром від отруєння загинула його секретар, а згодом помер і патологоанатом, який проводив розтин тіла. Як з'ясувало слідство, небезпечну речовину було придбано у співробітника філії ДСНДІОХТ у Шиханах.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

Теги: Новини Росії Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля отруєння СРСР
Джерело: 24 Канал
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