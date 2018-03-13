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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТІЛЛЕРСОН ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТІЛЛЕРСОН ВОЛОДИМИР РУБАН

Росія – єдина країна, здатна створити речовину, якою отруїли Скрипаля, – хімік

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Отруєння розвідника Скрипаля: радянський хімік пояснив походження та дію токсичної речовини
Отруєння розвідника Скрипаля: радянський хімік пояснив походження та дію токсичної речовини / Фото з відкритих джерел

Речовина, якою у Солсбері отруїли колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку, могла бути виготовлена в Росії як два нешкідливих компоненти. Їх могли привезти до Великобританії і потім змішати в балончику, який легко заховати і використовувати для розпилення смертоносної дози з метою "навмисної демонстрації" ворогам Москви у всьому світі.

Таку думку в інтерв'ю The Telegraph висловив Віл Мірзаянов, учений, який 26 років пропрацював у Державному науково-дослідному інституті органічної хімії і технології – головному військовому центрі Радянського Союзу з виробництва хімічної зброї.

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Хімік стверджує, що Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною під назвою "Новачок", і в результаті її впливу постраждалі або помруть, або стануть інвалідами.

Він ("Новачок" – "24") принаймні у 10 разів сильніший за будь-який із відомих нервово-паралітичних речовин. До того ж наслідки його впливу практично не піддаються лікуванню,
​– прокоментував науковець.

Мірзаянов упевнений, що Росія – єдина країна, здатна створити і застосувати настільки сильнодіючу нервово-паралітичну речовину. За даними професора, це був перший випадок його використання.

Видання зауважує, що російський вчений, який втік із рідної країни у 1995 році і тепер проживає в Нью-Джерсі, повідомив про існування нервово-паралітичних речовин класу "Новачок" ще у 1992 році, але, за його словами, про них досі відомо так мало, що ці отрути заборонені Конвенцією з хімічної зброї 1993 року. Росія ніколи не заявляла про наявність у неї "Новачка", йдеться у статті.

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Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Росія, найімовірніше, є причетною до отруєння колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля, однак остаточно розслідування ще не завершено. Великобританія чекає від Росії пояснень до кінця дня 13 березня.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії при загадкових обставинах помер і його 44-річний син.

Що таке нервово-паралітичні речовини? Це отруйні сполуки також відомі, як нервово-паралітичні гази (при кімнатній температурі перебувають у рідкому стані). У разі потрапляння в живий організм порушують нормальне функціонування нервової системи з появою судом, що переходять у параліч. Головними представниками цієї групи є зарин, зоман i V-гази (Vx).

Теги: Новини Росії Зброя Новини політики Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля хімічна промисловість
Джерело: 24 Канал
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