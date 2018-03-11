Через отруєння Скрипаля британцям порадили випрати одяг та протерти мобільні телефони

Державна агенція громадського здоров'я Англії порадила кожному, хто був у пабі та ресторані у Солсбері, де ймовірно були отруєні колишній російський шпигун Сергій Скрипаль та його донька, негайно випрати одяг, а також протерти інші предмети, такі як мобільні телефони, ювелірні вироби та навіть окуляри, які могли контактувати з токсичною речовиною.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на The Telegraph.

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За словами представника Державної агенції громадського здоров'я Англії, ризик загрози для громадськості від токсичної речовини не підвищився і залишається низьким.

Хоча не існує безпосереднього ризику для здоров'я людей, які могли перебувати в будь-якому з цих місць, можливо, але малоймовірно, що якась речовина, яка перебувала в контакті з одягом або іншими речами, все ще може бути присутнім у невеликих кількостях, і тому забруднює шкіру. З часом повторний контакт шкіри з забрудненими предметами може становити невеликий ризик для здоров'я", – зазначили в агенції.

Нагадаємо, 4 березня у місті Солсбері, що на півдні Сполученого королівства, отруїли 66-річного колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річна донька Юлія. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.