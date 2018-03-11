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Из-за отравления Скрипаля британцам посоветовали постирать одежду и протереть мобильные телефоны

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Отравление Сергея Скрипаля
Отравление Сергея Скрипаля / epa.eu

Государственное агентство общественного здравоохранения Англии посоветовало каждому, кто был в пабе и ресторане в Солсбери, где вероятно были отравлены бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь, немедленно выстирать одежду, а также протереть другие предметы, такие как мобильные телефоны, ювелирные изделия и даже очки, которые могли контактировать с токсичным веществом.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на The Telegraph.

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По словам представителя Государственного агентства общественного здравоохранения Англии, риск угрозы для общественности от токсического вещества не повысился и остается низким.

Хотя не существует непосредственного риска для здоровья людей, которые могли находиться в любом из этих мест, возможно, но маловероятно, что какое-то вещество, которое находилось в контакте с одеждой или другими вещами, все еще может присутствовать в небольших количествах, и поэтому загрязняет кожу. Со временем повторный контакт кожи с загрязненными предметами может представлять небольшой риск для здоровья,
– отметили в агентстве.

Напомним, 4 марта в городе Солсбери, на юге Соединенного королевства, отравили 66-летнего бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

Теги: Отравление Сергея Скрипаля Великобритания отравление
Источник: 24 Канал
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