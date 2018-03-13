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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТИЛЛЕРСОН ВЛАДИМИР РУБАН

Россия – единственная страна, способная создать вещество, которым отравили Скрипаля, – химик

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Отравление разведчика Скрипаля: советский химик объяснил происхождение и действие токсичного вещества
Отравление разведчика Скрипаля: советский химик объяснил происхождение и действие токсичного вещества / Фото из открытых источников

Вещество, которым в Солсбери отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь, могло быть изготовлено в России из двух безвредных компонентов. Их могли привезти в Великобританию и затем смешать в баллончике, который легко спрятать и использовать для распыления смертоносной дозы с целью "преднамеренной демонстрации" врагам Москвы во всем мире.

Такое мнение в интервью The Telegraph высказал Вил Мирзаянов, ученый, что 26 лет проработал в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии – главном военном центре Советского Союза по производству химического оружия.

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Химик утверждает, что Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом под названием "Новичок", и в результате его воздействия пострадавшие или умрут, или станут инвалидами.

Оно ("Новичок" – "24") по крайней мере в 10 раз сильнее любого из известных нервно-паралитических веществ. К тому же последствия его воздействия практически не поддаются лечению,
– прокомментировал ученый.

Мирзаянов уверен, что Россия – единственная страна, способная создать и применить столь сильнодействующее нервно-паралитическое вещество. По данным профессора, это был первый случай его использования.

Издание отмечает, что российский ученый, который бежал из родной страны в 1995 году и теперь проживает в Нью-Джерси, сообщил о существовании нервно-паралитических веществ класса "Новичок" еще в 1992 году, но, по его словам, о них до сих пор известно так мало, потому что эти яды запрещены Конвенцией по химическому оружию 1993 года. Россия никогда не заявляла о наличии у нее "Новичка", говорится в статье.

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Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Россия, скорее всего, является причастной к отравлению бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля, однако окончательно расследование еще не завершено. Великобритания ждет от России объяснений до конца дня 13 марта.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

Что такое нервно-паралитические вещества? Эти ядовитые соединения также известны как нервно-паралитические газы (при комнатной температуре находятся в жидком состоянии). В случае попадания в живой организм нарушают нормальное функционирование нервной системы с появлением судорог, переходящих в паралич. Главными представителями этой группы являются зарин, зоман i V-газы (Vx).

Теги: Великобритания Новости политики Новости России Оружие Отравление Сергея Скрипаля химическая промышленость
Источник: 24 Канал
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