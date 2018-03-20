Катар готов поставлять Украине сжиженный газ, – Порошенко

Президент Петр Порошенко во время официального визита в Катар заявил, что договорился о возможности поставок сжиженного газа в Украину.

По словам Порошенко, во время его визита и встречи с официальными представителями власти Катара состоялись "очень важные переговоры по диверсификации источников газоснабжения".

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Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ,

– цитирует президента его пресс-служба.

Он уточнил, что поставки катарского природного сжиженного газа возможно через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор.

Переговоры по этому вопросу должны состояться в ближайшее время.

Порошенко отметил, что в вопросе поставок сжиженного газа Катар является надежным партнером, который "создаст уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности".

Катар готовий надати Україні скраплений газ. Це – унікальна можливість підвищити енергетичну безпеку нашої держави. pic.twitter.com/8ChnaLzUAl — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 березня 2018 р.

Ранее во вторник стало известно о введении безвизового режима с Катаром.