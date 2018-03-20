15:22
20 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-7°C
-5°C -13°C
  • среда
    -2°C -7°C
  • четверг
    0°C -8°C
  • пятница
    1°C -14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путинские выборы. Усы Грудинина
Вєсті Кремля
22:42, 19 марта
Вести.UA. Сумка Савченко. Пингвины против украинцев
Вєсті.UA
19:33, 19 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

Катар готов поставлять Украине сжиженный газ, – Порошенко

212 Читати новину українською
Порошенко с официальным визитом в Катаре
Порошенко с официальным визитом в Катаре / Пресс-служба Петра Порошенка

Президент Петр Порошенко во время официального визита в Катар заявил, что договорился о возможности поставок сжиженного газа в Украину.

По словам Порошенко, во время его визита и встречи с официальными представителями власти Катара состоялись "очень важные переговоры по диверсификации источников газоснабжения".

Читайте также: Украина и "голубое топливо": у кого покупаем газ и на что он идет

Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ,
– цитирует президента его пресс-служба.

Он уточнил, что поставки катарского природного сжиженного газа возможно через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор.

Переговоры по этому вопросу должны состояться в ближайшее время.

Порошенко отметил, что в вопросе поставок сжиженного газа Катар является надежным партнером, который "создаст уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности".

Ранее во вторник стало известно о введении безвизового режима с Катаром.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Газовый конфликт Катар
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
На окупованих територіях Донеччини разом із Huawei працюють над впровадженням 4G
сегодня, 15:00 На окупованих територіях Донеччини разом із Huawei працюють над впровадженням 4G
Олексій Чибісов 338
Доведення до самогубства: хто стоїть за смертю льотчика Волошина
сегодня, 14:00 Доведення до самогубства: хто стоїть за смертю льотчика Волошина
Тетяна Мартинюк 578
Соседка Украины отказывается от призыва на военную службу
сегодня, 13:59 Соседка Украины отказывается от призыва на военную службу
756
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на
сегодня, 13:55 Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на "выборы Путина"
525
Когда нормализуются отношения России с Украиной
сегодня, 13:02 Когда нормализуются отношения России с Украиной
534
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук