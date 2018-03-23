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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

НАБУ взялося за фінансового партнера Порошенка, який заробив чималий статок завдяки "Роттердам+"

538 Читать новость на русском
Макар Пасенюк
Макар Пасенюк

До травня 2015 року ДТЕК Ріната Ахметова через війну на Донбасі могла опинитися на межі банкрутства. Однак тоді акції компанії купила група ICU (Investment Capital Ukraine), якою керує наближений до Президента Порошенка Макар Пасенюк. Вже після цього в Україні була введена так звана формула "Роттердам+", а вартість єврооблігацій DTEK Finance plc зросла на 60% від вартості їх придбання.

Купівлею акцій ДТЕК групою ICU зацікавилися в Національному антикорупційному бюро. І 1 березня Солом’янський районний суд Києва дозволив детективам НАБУ отримати доступ до документів про покупку групою ICU єврооблігацій холдингу ДТЕК, повідомляє "Ліга".

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В ході досудового розслідування детективи НАБУ встановили, що компанії ICU Investment Management Ltd, CIS Opportunities Fund SPC Ltd та Global Opportunities Fund SPC Ltd, що входять до групи ICU, з вересня 2015 року по травень 2016 року придбали єврооблігації DTEK Finance plc на Ірландській фондовій біржі. Купівля збіглася з розробкою Порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни електричної енергії (так звана формула "Роттердам+").

НАБУ підкреслює, що Дмитро Вовк, який очолює Національну комісію регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), яка і ввела формулу "Роттердам+", раніше працював в групі ICU.

Після введення формули навесні 2016 року вартість єврооблігацій DTEK Finance plc зросла на 60% від вартості їх придбання.

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Відзначається, що у слідства є достатні підстави вважати, що глава і члени НКРЕКП, при прийнятті формули "Роттердам+" діяли не тільки в інтересах компаній групи ДТЕК, але і в інтересах юридичних і фізичних осіб, які протягом 2015–2016 років через компанії групи ICU здійснювали придбання єврооблігацій DTEK Finance plc.

Основними власниками головного ICU Holdings Limited є Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко. Пасенюка ЗМІ називають фінансовим партнером Президента України Петра Порошенка. Структури Пасенюка раніше брали участь в процесі передпродажної підготовки кондитерської фабрики Roshen, яка належить родині Порошенка.

Група ICU раніше належала Валерії Гонтаревій, яка продала свій пакет акцій після призначення головою Національного банку України.

В групі ICU заявили, що вони готові надати слідству всі необхідні документи у цій справі.

До слова, НАБУ взялося за новий газовий бізнес оточення Порошенка після розслідування журналістів.

Теги: Новини України Новини політики Макар Пасенюк НАБУ Корупція ICU
Джерело: 24 Канал
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