Як екс-касир Януковича успішно співпрацює із чинним президентом Порошенко
Знайдено новий спосіб легалізації грошей політиками. Колишні соратники Януковича, які тепер стали вірними союзниками президента Порошенка, тепер виправдовують подарунками від пристарілих бабусь.
Вся політика президента Порошенка полягала в тому, щоб обдурити партнерів по коаліції "Європейська Україна", що була утворена одразу після виборів 2014 року. Тому не дивно, що з п’яти членів коаліції вона дуже швидко скоротилася до двох – "Блоку Петра Порошенка" та "Народного фронту". Замість виконання коаліційної угоди, вони зайнялися розподілом корупційних потоків. У підсумку, щоб покривати дефіцит голосів, БПП та "Народний фронт" змушені кликати на допомогу олігархічні фракції, які потім отримують взамін за підтримку законів свою долю корупційної пайки.
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Окрім розподілу корупційних потоків, Банкову з цими групами корупціонерів-мажоритарників, об’єднує небажання міняти закон про вибори на відкриті списки. Нехтування цією вимогою, між іншим, було однією з причин до виходу фракцій з коаліції.
Протезом, на який спирається коаліція, є депутатська група "Відродження". Саме вони рятували ситуацію, коли Банковій не вистачало голосів. 10% депутатів "Відродження" у середньому голосували за найбільш важливі для коаліції закони. Ядро групи складають колишні регіонали, які голосували за диктаторські закони 16 січня.
Частину групи контролює Віталій Хомутиннік, який був наймолодшим депутатом у Верховній Раді четвертого скликання – на момент обрання в 2002 році йому було 26. За цей час, безперервно будучи нардепом, Хомутиннік перетворився на олігарха, хоча закон забороняв йому суміщати представницький мандат з будь-яким бізнесом. Сьогодні у власності Хомутинніка: приватний літак, яхта, журнали та частка в найбільшому аграрному холдингу "Кернел", яка котується на Варшавській біржі.
Інша частина групи "Відродження" контролюється Ігорем Коломойським, в мережі можна знайти навіть прослушки, ймовірно, телефонної розмови олігарха зі співголовою групи Вікторем Бондарем, де вони обговорюють фінансування депутатів – по 50 тисяч доларів щомісяця за вступ до партії "Відродження".
За кнопкодавство у "Відродженні" відповідає депутат Антон Яценко, в минулому хрещений батько Тендерної мафії, дорогу у велику політику якому дав Олександр Турчинов.
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Ну а ключовим переговорником у Відродженні є депутат Євген Гєллєр. В минулому регіонал, він вийшов з партії разом із втечею Януковича та обрався депутатом в чинний парламент за округом в Донецькій області. Зробив це за допомогою батальйону "Дніпро", який закрив дві виборчі ділянки в момент можливого вкидання бюлетенів. Саме підпис, схожий на підпис Гєллєра, найчастіше фігурує в так званій тіньовій бухгалтерії "Партії регіонів". Його називають головним розпорядником тіньового "общака" колишнього президента, в тому числі гроші Полу Манафорту виділялися за підписом Геллера.
Екс-регіонал Євген Гєллєр
Але днями вдалося виявити практично нову схему легалізації грошей Гєллєром. У розділі "Доходи, у тому числі подарунки" в щойно поданій декларації за 2017 рік Геллер вказав подарунок у вигляді грошей на суму майже 18 мільйонів гривень.
Я отримав відповідь від Агентства запобігання корупції, яке стверджує, що Ольга Фрідман, яка зробила цей подарунок, є бабусею депутата Гєллєра. А подальший пошук в Інтернеті показав, що Ольга Фрідман зареєстрована в тому ж багатоквартирному будинку в Донецьку, в якому був зареєстрований Гєллєр з батьками. А тепер найцікавіше – бабуся Гєллєра, яка подарувала йому минулого року 18 мільйонів гривень, м’яко кажучи, є людиною похилого віку. Їй не багато не мало – 97 років.
97-річна бабуся Гєллєра Фрідман не мала достатніх легальних доходів та грошових активів для такого подарунку. У державному реєстрі немає згадки про участь її в жодному бізнесі. Усе це може свідчити, що у діях Геллера наявні ознаки декларування недостовірної інформації, а це є кримінальний злочин.
Саме на таких людей спирається чинний президент у парламенті. І саме для безкарного використання подібних схем Банкова зламала хребет Агентству запобігання корупції, яке має перевіряти декларації політиків, які вигадують все нові й нові форми легалізації грошей – чи то подарунок від 97-річної бабусі з Донецька, чи то продаж акцій в телеканалі, як нещодавно зробив Яценюк.
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Тільки змінивши владу, можна отримати прецеденти покарання корупціонерів, а це в середньо строковій перспективі неодмінно позначиться і на рівні життя громадян.