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      Бахматюк призвал Гонтареву не прятаться в Лондоне и вернуться в Украину

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      Бахматюк призвал Гонтареву вернуться в Украину
      Бахматюк призвал Гонтареву вернуться в Украину / depo.ua

      Владелец группы компаний "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк призвал Валерию Гонтареву приехать в Украину для публичной дискуссии по поводу так называемого "очищения" банковской системы и ее действий по уничтожению экономики страны.

      Об этом говорится в официальном заявлении компании "Укрлендфарминг", сообщает Depo.ua

      "На коференции "Game of Thrones: Final Season?", которую проводила инвестиционная компания Concorde Capital, СЕО УЛФ Олег Бахматюк заявил, что "экс-руководитель НБУ Валерия Гонтарева нанесла ущерб экономике Украины не менее чем Путин". Другие спикеры отметили, что как минимум половина банков, были выведены с рынка во времена правления Валерии Гонтаревой, были ликвидированы незаконно. Более того, по оценкам наблюдательного совета НБУ потери государства от непродуманной политики правления НБУ периода Гонтаревой, составили 38% ВВП страны", – говорится в заявлении.

      В то же время, представители "Укрлендфарминга" считают, что Валерия Гонтарева и ее окружение планирует провести грязную пиар-кампанию против Олега Бахматюка и к этому может быть привлечено (сознательно или бессознательно) руководство Национального банка Украины.

      "Поэтому мы подчеркиваем следующее:

      Уже прошло больше года с того момента, как Олег Бахматюк предложил реструктуризировать долги его ликвидированных банков, но к сожалению, руководство НБУ сделало все от себя возможное, чтобы не сесть за стол переговоров. Тем самым, государство Украины теряет значительные средства из-за "особой" позиции руководства НБУ.

      Мы призываем Валерию Гонтареву не прятаться в Лондоне и приехать в Украину, для публичной дискуссии по поводу так называемого "очищения" банковской системы и ее действий по уничтожению экономики страны".

      Олег Бахматюк, по-прежнему придерживается политики открытости и прозрачности и готов принять участие в дискуссии. Наша позиция – это конструктивный диалог, при котором все стороны имеют возможность высказаться. Конечная цель, которую мы преследуем – благосостояние украинцев, и не только тех 30 тысяч, которые работают в нашем холдинге, но и миллионов других, на улучшение благосостояния которых могут уйти средства, которые Олег Бахматюк хочет и готов вернуть, – говорится в заявлении.

      Напомним, народный депутат от БПП Вадим Денисенко заявил, что планирует вместе с другими народными избранниками обратиться в НАБУ с требованием открыть уголовное производство против экс-руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой за развал банковской системы.

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      Теги: Новости Украины Валерия Гонтарева Укрлендфарминг Олег Бахматюк Новости политики
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