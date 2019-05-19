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      Бахматюк закликав Гонтареву не ховатись в Лондоні і повернутись в Україну

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      Бахматюк закликав Гонтареву повернутись в Україну
      Бахматюк закликав Гонтареву повернутись в Україну / depo.ua

      Власник групи компаній "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк закликав Валерію Гонтареву приїхати в Україну для публічної дискусії з приводу так званого "очищення" банківської системи і її дій по знищенню економіки країни.

      Про це йдеться в офіційній заяві компанії "Укрлендфармінг", повідомляє Depo.ua.

      "На коференції "Game of Thrones: Final Season?", яку проводила інвестиційна компанія Concorde Capital, СЕО УЛФ Олег Бахматюк заявив, що "екс-керівник НБУ Валерія Гонтарева завдала шкоди економіці України не меньше ніж Путін". Інші спікери наголосили на тому, що як мінімум половина банків, які буди виведені з ринку за часів правління Валерії Гонтаревої, були ліквідовані незаконно. Більше того, згідно з оцінками наглядової ради НБУ втрати держави від непродуманої політики правління НБУ періоду Гонтаревої, склали 38% ВВП країни", – йдеться в заяві.

      В той же час, представники "Укрлендфармінга" вважають, що Валерія Гонтарева і її оточення планує провести брудну піар-кампанію проти Олега Бахматюка і до цього може бути залучено (свідомо чи несвідомо) керівництво Національного банку України.

      "Тому, ми наголошуємо на наступному:

      Вже минуло більше року з того моменту, як Олег Бахматюк запропонував реструктуризувати борги його ліквідованих банків, але на жаль, керівництво НБУ зробило все від себе можливе, щоб не сісти за стіл переговорів. Тим самим, держава Україна втрачає значні кошти через "особливу" позицію керівництва НБУ.

      Ми закликаємо Валерію Гонтареву не ховатися в Лондоні і приїхати до України, для публічної дискусії з приводу так званого "очищення" банківської системи і її дій по знищенню економіки країни".

      Олег Бахматюк, як і раніше, притримується політики відкритості і прозорості і готовий взяти участь у дискусії. Наша позиція - це конструктивний діалог, за якого всі сторони мають можливість висловитись. Кінцева мета, яку ми переслідуємо - добробут українців, і не тільки тих 30 тисяч, які працюють в нашому холдингу, а й мільйонів інших, на покращення добробуту яких можуть піти кошти, які Олег Бахматюк хоче і готовий повернути, – йдеться в заяві.

      Нагадаємо, народний депутат від БПП Вадим Денисенко заявив, що планує разом із іншими народними обранцями звернутися до НАБУ з вимогою відкрити кримінальне провадження проти екс-очільниці НБУ Валерії Гонтаревої за розвал банківської системи.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Укрлендфармінг Валерія Гонтарева Новини політики Олег Бахматюк
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