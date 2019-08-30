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      Гонтареву в Лондоне сбило авто, – СМИ

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      Гонтареву в Лондоне сбила машина – детали ДТП с Гонтаревой
      Валерия Гонтарева попала в больницу в Лондоне после того, как ее сбило авто / gordonua.com

      Экс-главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву в Лондоне на днях сбил автомобиль. Инцидент произошел на пешеходном переходе.

      На сегодня Гонтарева находится в одной из больниц Лондона, сообщает "Главком" со ссылкой на собственные источники.

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      Экс-глава получила переломы различной степени тяжести, однако ее жизни ничего не угрожает.

      Издание "Украинские новости" тоже сообщило, что Гонтареву сбило авто, и процитировало экс-главу НБУ.

      "Меня в понедельник днем (26 августа) на пешеходном переходе в центре Лондона сбила машина, и я теперь в госпитале", – сказала Гонтарева.

      Она добавила, что полиция расследует, был ли это несчастный случай, или начали реализовываться угрозы.

      Травмы серьезные – переломы костей стопы. Уже сделали во вторник первую операцию, жду вторую,
      – сказала Гонтарева в комментарии изданию LIGA.net.

      "Я ее спрашиваю, может ли за этим стоять Коломойский, она отвечает: "Он мне все время угрожал, и я даже дала интервью BBC, что если что-то случится со мной в Лондоне, то мы должны знать, кто за этим стоит", – написал в Facebook журналист Петр Шевченко.

      Что известно о Валерии Гонтаревой?

      Была главой НБУ с 2014 до 2018 года. Во время ее пребывания в должности состоялась национализация "Приватбанка".

      С октября 2018 года Гонтарева живет в Лондоне, где работает в Институте международных отношений Лондонской школы экономики.

      В начале августа 2019 года Генпрокуратура вызвала Гонтареву на допрос как подозреваемую по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента-беглеца Виктора Януковича. Однако Гонтарева заявила, что не пойдет на допрос, а вместо этого ждет следователей в Лондоне.

      Перед этим экс-владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский заявлял, что готов организовать прилет Гонтаревой в Украину в частном порядке. На это Гонтарева сказала, что считает заявление олигарха угрозой.

      blog_ava
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      Теги: Аварии и ДТП Новости Украины Новости политики Лондон Валерия Гонтарева НБУ
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