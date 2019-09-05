14:56
5 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВІТАЛІЙ КЛИЧКО ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін хоче посадити всіх. Інновації по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:50, 4 вересня
      Вєсті.UA: Хто заздрить Зеленському. Універсальна відмазка Порошенка
      Вєсті.UA
      20:49, 4 вересня
      Брехня чиновників та незаконне збагачення: в яких скандалах фігурує "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, 4 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВІТАЛІЙ КЛИЧКО ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Гонтарева в лікарні у Лондоні: з'явилось фото і відео

      7182 Читать новость на русском
      Валерія Гонтарева у лікарні Лондона після ДТП
      Валерія Гонтарева у лікарні Лондона після ДТП / nv.ua

      Колишня очільниця Національного банку України Валерія Гонтарева потрапила у серйозну ДТП у Лондоні.

      Видання "Новое время" оприлюднило фото і відео Гонтаревої на лікарняному ліжку. На відео Гонтарева розповідає, що вирішила записати звернення, щоб покласти кінець "інсинуаціям, які розганяються в радіо і телеефірі".

      Дізнайтесь більше: Гонтареву в Лондоні збило авто

      Гонтарева лікарня Лондон ДТП
      Валерія Гонтарева у лікарні після ДТП у Лондоні / Фото: НВ

      Я перебуваю зараз у госпіталі. Цей госпіталь розташований на Паддінгтоні (район Лондона, – ред.). Це один, напевно, з найкращих ортопедичних госпіталів Англії і сподіваюсь, що мене тут вилікують,
      – розповіла ексочільниця НБУ.

      Каже, що потрапила у медзаклад після аварії з численними травмами.

      Гонтарева провела невелику екскурсію палатою, в якій лежить, і краєвид з панорамою Лондона, який відкривається з вікна. Показала також травмовану ногу, милиці та інвалідне крісло, на якому їй доведеться пересуватись наступні 4 або 6 місяців.

      Колишня посадовиця згадала й про інцидент, який трапився у Києві в ніч на 5 вересня – невідомі підпалили авто дружини її сина, яку також звати Валерія Гонтарева.

      Валерія Гонтарева записала звернення з лікарні у Лондоні: дивіться відео

      Що відомо про ДТП з Гонтаревою у Лондоні?30 серпня стало відомо, що ексголову НБУ Валерію Гонтареву у центрі Лондона збив автомобіль. З жовтня 2018 року вона живе у британській столиці, де працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки.

      На початку серпня 2019 року Генпрокуратура викликала Гонтареву на допит як підозрювану у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича. Проте Гонтарева заявила, що не піде на допит, натомість чекає на слідчих у Лондоні. Печерський райсуд Києва дозволив примусово привести Гонтареву на допит у ДБР у межах розслідування справи про зловживання службовими повноваженнями.

      До теми: НБУ стурбований через безпеку Гонтаревої та її сім'ї

      Перед цим екс-власник "Приватбанку" Ігор Коломойський заявляв, що готовий організувати приліт Гонтаревої в Україну у приватному порядку. На це Гонтарева сказала, що вважає заяву олігарха погрозою.

      "Він мені весь час погрожував. Я навіть дала інтерв'ю BBC, що якщо щось трапиться зі мною в Лондоні, то ми повинні знати, хто за цим стоїть", – зазначила колишня посадовиця.

      Валерія Гонтарева очолювала Національний банк України з 2014 до 2018 року.

      blog_ava
      Ураган "Доріан" обійшов Флориду та наближається до Південної Кароліни: останні новини
      сьогодні
      11127
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Валерія Гонтарева Новини політики Лікарня Лондон Великобританія НБУ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      По слідах Супрун чи в обхід: що планує нова міністерка МОЗ Скалецька
      сьогодні , 14:00 По слідах Супрун чи в обхід: що планує нова міністерка МОЗ Скалецька
      452
      Ураган "Доріан" обійшов Флориду та наближається до Південної Кароліни: останні новини
      сьогодні , 13:18 Ураган "Доріан" обійшов Флориду та наближається до Південної Кароліни: останні новини
      11125
      Зеленський vs Медведчук: як зупинити вплив кума Путіна на інформпростір України
      сьогодні , 13:15 Зеленський vs Медведчук: як зупинити вплив кума Путіна на інформпростір України
      Інна Жолобович 4032
      Мягкая реакция Запада позволила Путину решить, что теперь ему можно не останавливаться
      сьогодні , 12:33 Мягкая реакция Запада позволила Путину решить, что теперь ему можно не останавливаться
      Блог Медіа 655
      Еліна Світоліна у півфіналі US Open: що треба знати про найтитулованішу тенісистку України
      сьогодні , 12:10 Еліна Світоліна у півфіналі US Open: що треба знати про найтитулованішу тенісистку України
      Наталя Сколоздра 7854
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук