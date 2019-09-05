Гонтарева в лікарні у Лондоні: з'явилось фото і відео

Колишня очільниця Національного банку України Валерія Гонтарева потрапила у серйозну ДТП у Лондоні.

Видання "Новое время" оприлюднило фото і відео Гонтаревої на лікарняному ліжку. На відео Гонтарева розповідає, що вирішила записати звернення, щоб покласти кінець "інсинуаціям, які розганяються в радіо і телеефірі".

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Валерія Гонтарева у лікарні після ДТП у Лондоні / Фото: НВ

Я перебуваю зараз у госпіталі. Цей госпіталь розташований на Паддінгтоні (район Лондона, – ред.). Це один, напевно, з найкращих ортопедичних госпіталів Англії і сподіваюсь, що мене тут вилікують,

– розповіла ексочільниця НБУ.

Каже, що потрапила у медзаклад після аварії з численними травмами.

Гонтарева провела невелику екскурсію палатою, в якій лежить, і краєвид з панорамою Лондона, який відкривається з вікна. Показала також травмовану ногу, милиці та інвалідне крісло, на якому їй доведеться пересуватись наступні 4 або 6 місяців.

Колишня посадовиця згадала й про інцидент, який трапився у Києві в ніч на 5 вересня – невідомі підпалили авто дружини її сина, яку також звати Валерія Гонтарева.

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Що відомо про ДТП з Гонтаревою у Лондоні?30 серпня стало відомо, що ексголову НБУ Валерію Гонтареву у центрі Лондона збив автомобіль. З жовтня 2018 року вона живе у британській столиці, де працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки.



На початку серпня 2019 року Генпрокуратура викликала Гонтареву на допит як підозрювану у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича. Проте Гонтарева заявила, що не піде на допит, натомість чекає на слідчих у Лондоні. Печерський райсуд Києва дозволив примусово привести Гонтареву на допит у ДБР у межах розслідування справи про зловживання службовими повноваженнями.

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Перед цим екс-власник "Приватбанку" Ігор Коломойський заявляв, що готовий організувати приліт Гонтаревої в Україну у приватному порядку. На це Гонтарева сказала, що вважає заяву олігарха погрозою.

"Він мені весь час погрожував. Я навіть дала інтерв'ю BBC, що якщо щось трапиться зі мною в Лондоні, то ми повинні знати, хто за цим стоїть", – зазначила колишня посадовиця.

Валерія Гонтарева очолювала Національний банк України з 2014 до 2018 року.