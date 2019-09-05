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      Гонтарева в больнице в Лондоне: появилось фото и видео

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      Гонтарева в больнице после ДТП – фото, видео с больницы Лондона
      Валерия Гонтарева в больнице Лондона после ДТП / nv.ua

      Бывшая руководительница Национального банка Украины Валерия Гонтарева попала в серьезное ДТП в Лондоне.

      Издание "Новое время" опубликовало фото и видео Гонтаревой на больничной койке.

      Узнайте больше: Гонтареву в Лондоне сбило авто

      На видео Гонтарева рассказывает, что решила записать обращение, чтобы положить конец "инсинуациям, которые разгоняются в радио и телеэфире".

      Гонтарева лікарня Лондон ДТП
      Валерия Гонтарева в больнице после ДТП в Лондоне / Фото: НВ

      Я нахожусь сейчас в госпитале. Этот госпиталь расположен в Паддингтоне (район Лондона, – 24 канал). Это один, наверное, из лучших ортопедических госпиталей Англии и надеюсь, что меня здесь вылечат,
      – рассказала экс-глава НБУ.

      Говорит, что попала в медучреждение после аварии с многочисленными травмами.

      Гонтарева провела небольшую экскурсию по палате, в которой лежит, и показала вид с панорамой Лондона, открывающийся из окна. Показала также травмированную ногу, костыли и инвалидное кресло, на котором ей придется передвигаться следующие 4 или 6 месяцев.

      Бывшая чиновница вспомнила и об инциденте, который произошел в Киеве в ночь на 5 сентября: неизвестные подожгли авто жены ее сына, которую также зовут Валерия Гонтарева.

      Валерия Гонтарева записала обращение из больницы в Лондоне: смотрите видео

      Что известно о ДТП с Гонтаревой в Лондоне? 30 августа стало известно, что экс-главу НБУ Валерию Гонтареву в центре Лондона сбил автомобиль. С октября 2018 года она живет в британской столице, где работает в Институте международных отношений Лондонской школы экономики. В начале августа 2019 года Генпрокуратура вызвала Гонтареву на допрос как подозреваемую по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента-беглеца Виктора Януковича. Однако Гонтарева заявила, что не пойдет на допрос, взамен ждет следователей в Лондоне. Печерский райсуд Киева разрешил принудительно привести Гонтареву на допрос в ГБР в рамках расследования дела о злоупотреблении служебными полномочиями.

      По теме: НБУ обеспокоен из-за безопасности Гонтаревой и ее семьи

      Перед этим экс-владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский заявлял, что готов организовать прилет Гонтаревой в Украину в частном порядке. На это Гонтарева сказала, что считает заявление олигарха угрозой.

      "Он мне все время угрожал. Я даже дала интервью BBC, что если что-то случится со мной в Лондоне, то мы должны знать, кто за этим стоит", – отметила бывшая чиновница.

      Валерия Гонтарева возглавляла Национальный банк Украины с 2014 по 2018 год.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Аварии и ДТП Валерия Гонтарева НБУ Лондон Больница Великобритания
      Источник: 24 канал
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