НБУ обеспокоен из-за безопасности Гонтаревой и ее семьи
Правление Национального банка Украины обеспокоено последними инцидентами, которые произошли с экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой и ее семьей в Лондоне и Киеве.
Как отмечается в заявлении правления НБУ, размещенном в Facebook, эти случаи могут свидетельствовать о наличии организованного и целенаправленного психологического и физического давления на бывшего главу НБУ.
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Мы расцениваем это как реальную угрозу личной неприкосновенности должностных лиц регулятора, которые осуществляли и продолжают осуществлять реформы финансового сектора, и попытка таким образом подорвать способность центрального банка выполнять свое предназначение - обеспечивать ценовую и финансовую стабильность как фундамента для устойчивого экономического роста,
- отметили в НБУ.
Правление НБУ также призвало правоохранительные органы обеспечить проведение оперативного беспристрастного расследования этих инцидентов и привлечь виновных к ответственности, обеспечить защиту жизни и здоровья экс-главы НБУ, текущего руководства и сотрудников НБУ.
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Как известно, в центре Киева в ночь на 5 сентября облили бензином и сожгли автомобиль Audi, зарегистрированный на невестку бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую также зовут Валерия Гонтарева.
Валерию Гонтареву 26 августа в Лондоне на пешеходном переходе сбил автомобиль. Она получила переломы различной степени тяжести и находится в больнице. Однако жизни бывшей чиновницы ничего не грозит.
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Чем известна Валерия Гонтарева?
Была председателем Национального банка Украины с 2014 до 2018 года. При ее пребывании в должности состоялась национализация "Приватбанка".
С октября 2018 года Гонтарева живет в Лондоне, где работает в Институте международных отношений Лондонской школы экономики.
В начале августа 2019 года Генпрокуратура вызвала Гонтареву на допрос как подозреваемую по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента-беглеца Виктора Януковича. Однако Гонтарева заявила, что не пойдет на допрос, зато ждет следователей в Лондоне. Печерский райсуд Киева разрешил принудительно привести Гонтареву на допрос в ГБР в рамках расследования дела о злоупотреблении служебными полномочиями.
Перед этим экс-владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский заявлял, что готов организовать прилет Гонтаревой в Украину в частном порядке. На это Гонтарева сказала, что считает заявление олигарха угрозой.