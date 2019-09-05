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      НБУ обеспокоен из-за безопасности Гонтаревой и ее семьи

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      Национальный банк Украины
      Национальный банк Украины / 24 канал

      Правление Национального банка Украины обеспокоено последними инцидентами, которые произошли с экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой и ее семьей в Лондоне и Киеве.

      Как отмечается в заявлении правления НБУ, размещенном в Facebook, эти случаи могут свидетельствовать о наличии организованного и целенаправленного психологического и физического давления на бывшего главу НБУ.

      Читайте также: Авто невестки Гонтаревой сожгли в Киеве: фото, видео

      Мы расцениваем это как реальную угрозу личной неприкосновенности должностных лиц регулятора, которые осуществляли и продолжают осуществлять реформы финансового сектора, и попытка таким образом подорвать способность центрального банка выполнять свое предназначение - обеспечивать ценовую и финансовую стабильность как фундамента для устойчивого экономического роста,
      - отметили в НБУ.

      Правление НБУ также призвало правоохранительные органы обеспечить проведение оперативного беспристрастного расследования этих инцидентов и привлечь виновных к ответственности, обеспечить защиту жизни и здоровья экс-главы НБУ, текущего руководства и сотрудников НБУ.

      Читайте также: Все знали, чья это машина: охранник о поджоге авто невестки Гонтаревой

      Как известно, в центре Киева в ночь на 5 сентября облили бензином и сожгли автомобиль Audi, зарегистрированный на невестку бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую также зовут Валерия Гонтарева.

      Валерию Гонтареву 26 августа в Лондоне на пешеходном переходе сбил автомобиль. Она получила переломы различной степени тяжести и находится в больнице. Однако жизни бывшей чиновницы ничего не грозит.

      В Киеве сожгли автомобиль семьи Гонтаревой: видео

       

      Чем известна Валерия Гонтарева?
      Была председателем Национального банка Украины с 2014 до 2018 года. При ее пребывании в должности состоялась национализация "Приватбанка".

      С октября 2018 года Гонтарева живет в Лондоне, где работает в Институте международных отношений Лондонской школы экономики.

      В начале августа 2019 года Генпрокуратура вызвала Гонтареву на допрос как подозреваемую по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента-беглеца Виктора Януковича. Однако Гонтарева заявила, что не пойдет на допрос, зато ждет следователей в Лондоне. Печерский райсуд Киева разрешил принудительно привести Гонтареву на допрос в ГБР в рамках расследования дела о злоупотреблении служебными полномочиями.

      Перед этим экс-владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский заявлял, что готов организовать прилет Гонтаревой в Украину в частном порядке. На это Гонтарева сказала, что считает заявление олигарха угрозой.

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      Теги: Новости Украины Новости политики НБУ Валерия Гонтарева
      Источник: 24 канал
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