НБУ стурбований через безпеку Гонтаревої та її сім'ї

Правління Національного банку України занепокоєне останніми інцидентами, які сталися з екс-головою НБУ Валерією Гонтаревою та її сім’єю у Лондоні та Києві.

Як наголошується у заяві правління НБУ, розміщеному у Facebook, ці випадки можуть свідчити про наявність організованого та цілеспрямованого психологічного та фізичного тиску на колишню голову НБУ.

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Ми розцінюємо це як реальну загрозу особистій недоторканності посадовців регулятора, які здійснювали та продовжують здійснювати реформи фінансового сектору, і намагання в такий спосіб підірвати спроможність центрального банку виконувати своє призначення -забезпечувати цінову та фінансову стабільність як фундаменту для стійкого економічного зростання",

– наголосили у НБУ.

Правління НБУ також закликало правоохоронні органи забезпечити проведення оперативного неупередженого розслідування цих інцидентів та притягнути винуватців до відповідальності, забезпечити захист життя та здоров'я екс-голови НБУ, поточного керівництва і співробітників НБУ.

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Як відомо, у центрі Києва в ніч на 5 вересня облили бензином та спалили автомобіль Audi, зареєстрований на невістку колишньої глави НБУ Валерії Гонтаревої, яку також звати Валерія Гонтарева.

Валерію Гонтареву 26 серпня в Лондоні на пішохідному переході збив автомобіль. Вона отримала переломи різного ступеню важкості та перебуває у лікарні. Проте життю колишньої чиновниці нічого не загрожує.

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Чим відома Валерія Гонтарева?Була головою Національного банку України з 2014 до 2018 року. За її перебування на посаді відбулась націоналізація "Приватбанку".



З жовтня 2018 року Гонтарева живе в Лондоні, де працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки.



На початку серпня 2019 року Генпрокуратура викликала Гонтареву на допит як підозрювану у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича. Проте Гонтарева заявила, що не піде на допит, натомість чекає на слідчих у Лондоні. Печерський райсуд Києва дозволив примусово привести Гонтареву на допит у ДБР у межах розслідування справи про зловживання службовими повноваженнями.



Перед цим екс-власник "Приватбанку" Ігор Коломойський заявляв, що готовий організувати приліт Гонтаревої в Україну у приватному порядку. На це Гонтарева сказала, що вважає заяву олігарха погрозою.