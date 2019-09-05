Всі знали, чия це машина: охоронець про підпал авто невістки Гонтаревої

Невідомі вночі просто у центрі Києва підпалили автомобіль невістки колишньої очільниці НБУ Валерії Гонтаревої. Авто вигоріло вщент, його попередньо облили бензином і підпалили.

Як розповів охоронець стоянки журналістам 24 каналу, авто перебувало на приватній стоянці. Однак камери відеоспостереження не записали момент підпалу, бо машина була припаркована далеко.

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Про інцидент повідомив мешканець сусіднього будинку, який побачив яскраве світло у своєму вікні.

Прибіг чоловік, сказав, що різко о 00:20 стало світло, мов вдень. Вже після цього викликали пожежників, за ними приїхали і поліція, і "швидка",

– пояснив охоронець.

На щастя, ніхто не постраждав, адже вночі на стоянці нікого не було.



Місце підпалу, автомобіль вигорів вщент / Фото 24 канал (Марина Молька)

Також охоронець підтвердив, що усі знали чия це була машина. Тож, підпал, ймовірно, був спланований.

Дивіться скільки машин стоїть, і жодна, на щастя, не постраждала. Це зробили цілеспрямовано, словом, знали, що робили,

– додав працівник стоянки.

Авто невістки Гонтаревої / Фото 24 канал (Марина Молька)

Цікаво, що машина була зареєстрована на її невістку, яку теж звуть Валерія Гонтарєва. Сама ж ексочільниця НБУ стверджує, що їй загрожує фізичне знищення. Вона вважає нещодавню аварію у Лондоні, де її збив автомобіль, і підпал, справою одних рук.

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Хто така Валерія Гонтарева?Вона була головою Національного банку України з 2014 до 2018 року. За її перебування на посаді відбулась націоналізація "Приватбанку". З жовтня 2018 року Гонтарева живе в Лондоні, де працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки.



На початку серпня 2019 року Генпрокуратура викликала Гонтареву на допит як підозрювану у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича. Проте Гонтарева заявила, що не піде на допит, натомість чекає на слідчих у Лондоні. Печерський райсуд Києва дозволив примусово привести Гонтареву на допит у ДБР у межах розслідування справи про зловживання службовими повноваженнями.