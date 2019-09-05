Все знали, чья это машина: охранник о поджоге автомобиля невестки Гонтаревой

Неизвестные ночью прямо в центре Киева подожгли автомобиль невестки бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой. Автомобиль выгорел полностью, его предварительно облили бензином и подожгли.

Как рассказал охранник стоянки журналистам 24 канала, автомобиль находился на частной стоянке. Однако камеры видеонаблюдения не записали момент поджога, потому что машина была припаркована далеко.

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Об инциденте сообщил житель соседнего дома, который увидел яркий свет в своем окне.

Прибежал мужчина, сказал, что резко в 00:20 стало светло, как днем. Уже после этого вызвали пожарных, за ними приехали и полиция, и "скорая",

– объяснил охранник.

К счастью, никто не пострадал, ночью на стоянке никого не было.



Место поджога, автомобиль выгорел дотла

Также охранник подтвердил, что все знали чья это была машина. Поэтому, поджог, вероятно, был спланирован.

Смотрите сколько машин стоит, и ни одна, к счастью, не пострадала. Это сделали целенаправленно, словом, знали, что делали,

– добавил работник стоянки.

Автомобиль невестки Гонтаревой / Фото 24 канал (Марина Молька)

Интересно, что машина была зарегистрирована на ее невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева. Сама же экс-глава НБУ утверждает, что ей грозит физическое уничтожение. Она считает недавнюю аварию в Лондоне, когда ее сбил автомобиль, и поджог, делом одних рук.

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Кто такая Валерия Гонтарева?

Она была главой Национального банка Украины с 2014 до 2018 года. За время ее пребывания на должности состоялась национализация "Приватбанка". С октября 2018 года Гонтарева живет в Лондоне, где работает в Институте международных отношений Лондонской школы экономики.



В начале августа 2019 года Генпрокуратура вызвала Гонтареву на допрос в качестве подозреваемого по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента-беглеца Виктора Януковича. Однако Гонтарева заявила, что не пойдет на допрос, в то же время ждет следователей в Лондоне. Печерский райсуд Киева разрешил принудительно привести Гонтареву на допрос в ГБР в рамках расследования дела о злоупотреблениях служебными полномочиями.