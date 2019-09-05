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      Гнап піддав сумніву "умисні напади" на Гонтареву та її родичів

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      Гнап заявив, що для Гонтаревої краще лікарняне ліжко у Лондоні, ніж слідство в Україні
      Гнап заявив, що для Гонтаревої краще лікарняне ліжко у Лондоні, ніж слідство в Україні / 24 канал

      Журналіст Дмитро Гнап прокоментував ДТП за участю ексголови НБУ Валерії Гонтаревої та "підпал" авто її невістки. Він наголосив, що єдиним доказом в обох справах залишаються слова ексголови Нацбанку. За його словами, всі відволіклися на ці інциденти, натомість забувши про справу щодо Гонтаревої в Україні.

      Про аварію, яка буцімто трапилася з Гонтаревою у Лондоні, ми знаємо виключно з її слів, зазначив Дмитро Гнап у коментарі 24 каналу.

      До слова: Гонтарева в лікарні у Лондоні: з'явилось фото і відео

      Сьогодні з'явилося відео з лікарняного ліжка, але не було жодних відео з місця інциденту. Ми знаємо, що британська поліція працює ефективніше, ніж українська. Тим не менш, правоохоронці не робили жодних заяв щодо буцімто умисного нападу на Гонтареву,
      – зазначив журналіст.

      За його словами, ексочільниця Націоанльного банку зацікавлена у тому, щоб будучи навіть прикутою до лікарняного ліжка, будь що не повертатися до України. Так само у нього викликає підозри те, що не було опубліковане відео з камер спостереження з паркінгу, де стояло авто невістки Гонтаревої.

      Він підкреслив, що хотілося б співчувати Валерії Гонтаревій та її рідним, але в колишньої очільниці НБУ є серйозний мотив не повертатися до України.

      Цікаво: Всі знали, чия це машина: охоронець про підпал авто невістки Гонтаревої

      "Усі зараз обговорюють, що там трапилося з Гонтаревою та її рідними. Натомість ми не питаємо, чому вона не хоче повертатися до України, щоб давати свідчення у справі про розкрадання 2 мільярдів гривень аграрного фонду", – наголосив Дмитро Гнап.

      Він підкреслив, що сама Гонтарева зараз мала б бути задоволеною, що більшість журналістів зараз обговорюють саме інциденти за її участі, а не справи, у яких вона мала б свідчити в Україні.

      Що відомо про "напади" на Гонтареву і її невістку?30 серпня стало відомо, що Валерію Гонтареву у Лондоні збило авто. Сама ексочільниця НБУ у коментарях низці видань заявила, що це трапилося на пішохідному переході, а наслідком ДТП стали переломи кісток стопи.

      Згодом, у ніч на 5 вересня, у Києві облили бензином та спалили авто невістки колишньої очільниці Національного банку. До слова, власницю авто теж звуть Валерією Гонтаревою, а її свекруха заявила, що це – атака на її сім'ю та спроба фізичного знищення.

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      Автор: Єгор Скоріна, Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Гнап - новини Аварії та ДТП Валерія Гонтарева Лондон НБУ
      Джерело: 24 канал
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