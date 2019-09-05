Гнап піддав сумніву "умисні напади" на Гонтареву та її родичів
Журналіст Дмитро Гнап прокоментував ДТП за участю ексголови НБУ Валерії Гонтаревої та "підпал" авто її невістки. Він наголосив, що єдиним доказом в обох справах залишаються слова ексголови Нацбанку. За його словами, всі відволіклися на ці інциденти, натомість забувши про справу щодо Гонтаревої в Україні.
Про аварію, яка буцімто трапилася з Гонтаревою у Лондоні, ми знаємо виключно з її слів, зазначив Дмитро Гнап у коментарі 24 каналу.
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Сьогодні з'явилося відео з лікарняного ліжка, але не було жодних відео з місця інциденту. Ми знаємо, що британська поліція працює ефективніше, ніж українська. Тим не менш, правоохоронці не робили жодних заяв щодо буцімто умисного нападу на Гонтареву,
– зазначив журналіст.
За його словами, ексочільниця Націоанльного банку зацікавлена у тому, щоб будучи навіть прикутою до лікарняного ліжка, будь що не повертатися до України. Так само у нього викликає підозри те, що не було опубліковане відео з камер спостереження з паркінгу, де стояло авто невістки Гонтаревої.
Він підкреслив, що хотілося б співчувати Валерії Гонтаревій та її рідним, але в колишньої очільниці НБУ є серйозний мотив не повертатися до України.
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"Усі зараз обговорюють, що там трапилося з Гонтаревою та її рідними. Натомість ми не питаємо, чому вона не хоче повертатися до України, щоб давати свідчення у справі про розкрадання 2 мільярдів гривень аграрного фонду", – наголосив Дмитро Гнап.
Він підкреслив, що сама Гонтарева зараз мала б бути задоволеною, що більшість журналістів зараз обговорюють саме інциденти за її участі, а не справи, у яких вона мала б свідчити в Україні.
Що відомо про "напади" на Гонтареву і її невістку?30 серпня стало відомо, що Валерію Гонтареву у Лондоні збило авто. Сама ексочільниця НБУ у коментарях низці видань заявила, що це трапилося на пішохідному переході, а наслідком ДТП стали переломи кісток стопи.
Згодом, у ніч на 5 вересня, у Києві облили бензином та спалили авто невістки колишньої очільниці Національного банку. До слова, власницю авто теж звуть Валерією Гонтаревою, а її свекруха заявила, що це – атака на її сім'ю та спроба фізичного знищення.