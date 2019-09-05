Нападения на Гонтареву и ее родственников могли инсценировать

Журналист Дмитрий Гнап прокомментировал ДТП с участием экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и "поджог" авто ее невестки. Он отметил, что единственным доказательством в обоих делах остаются слова экс-главы Нацбанка. По его словам, все отвлеклись на эти инциденты, взамен забыв о деле в отношении Гонтаревой в Украине.

Об аварии, которая якобы произошла с Гонтаревой в Лондоне, мы знаем исключительно по ее словам, отметил Дмитрий Гнап в комментарии 24 каналу.

К слову: Гонтарева в больнице в Лондоне: появилось фото и видео

Сегодня появилось видео с больничной койки, но не было никаких видео с места инцидента. Мы знаем, что британская полиция работает эффективнее, чем украинская. Тем не менее, правоохранители не делали никаких заявлений относительно якобы умышленного нападения на Гонтареву,

– отметил журналист.



Валерия Гонтарева в больнице / фото: "Новое время"

По его словам, экс-глава Нациоанльного банка заинтересована в том, чтобы будучи даже прикованной к больничной койке, ни за что не возвращаться в Украину. Так же у него вызывает подозрения то, что не было опубликовано видео с камер наблюдения с паркинга, где стояло авто невестки Гонтаревой.

Авто невестки Гонтаревой после пожара: смотрите фото

Он подчеркнул, что хотелось бы сочувствовать Валерии Гонтаревой и ее родным, но в бывшей главы НБУ есть серьезный мотив не возвращаться в Украину.

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"Все сейчас обсуждают, что там произошло с Гонтаревой и ее родными. Вместо этого мы не спрашиваем, почему она не хочет возвращаться в Украину, чтобы давать показания по делу о хищении 2 миллиардов гривен аграрного фонда", – подчеркнул Дмитрий Гнап.

Он подчеркнул, что сама Гонтарева сейчас должна быть довольной, что большинство журналистов на данный момент обсуждают именно инциденты с ее участием, а не дела, в которых она могла бы свидетельствовать в Украине.

Что известно о "нападениях" на Гонтареву и ее невестку?

30 августа стало известно, что Валерию Гонтареву в Лондоне сбила машина. Сама экс-глава НБУ в комментариях ряду изданий заявила, что это случилось на пешеходном переходе, а следствием ДТП стали переломы костей стопы.



Впоследствии, в ночь на 5 сентября, в Киеве облили бензином и сожгли авто невестки бывшей главы Национального банка. К слову, владелицу авто тоже зовут Валерией Гонтаревой, а ее свекровь заявила, что это – атака на ее семью и попытка физического уничтожения.