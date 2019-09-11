10:07
11 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИМПИЧМЕНТ APPLE ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лукашенко станет президентом США. РПЦ превращает воду в вино
      Вєсті Кремля
      22:56, 10 сентября
      Вести.UA: Чудеса равновесия Луценко. Катастрофическая реформа "Укрзализныци"
      Вєсті.UA
      19:46, 10 сентября
      В каких шокирующих условиях работают в "Киевмедспецтрансе": как огласка повлияла на предприятие
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИМПИЧМЕНТ APPLE ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Это несчастный случай, – полиция Лондона о наезде авто на Гонтареву

      95 Читати новину українською
      Наезд авто на Гонтареву в Лондоне: полиция прокомментировала "заказ" ДТП
      Наезд авто на Гонтареву в Лондоне: полиция прокомментировала "заказ" ДТП / biz.nv.ua

      Полиция Великобритании не считает заказным наезд автомобиля на бывшую главу Национального банка Валерию Гонтареву в Лондоне. По их данным – это несчастный случай.

      Лондонские правоохранители рассказали, что не выявили никаких "подозрительных обстоятельств аварии, передает theБабель.

      К теме: Гонтарева в больнице в Лондоне: появилось фото и видео

      Автомобиль сбил Гонтареву на пешеходном переходе в Лондоне 26 августа. Она получила переломы различной степени тяжести и была госпитализирована. В больнице экс-главу Нацбанка прооперировали и угроз для ее жизни нет.

      Полиция расследовала, что стало причиной аварии и был ли наезд заказным.

      Однако впоследствии правоохранители рассказали детали инцидента и отметили, что расценивают аварию как несчастный случай.

      По их словам, водитель Монир Малик, который совершил наезд на Гонтареву, не сбежал, а остался на месте происшествия. Полиция его допросила и расценивает аварию как несчастный случай. Мужчину не задерживали.

      Что говорит Гонтарева об угрозах?
      В начале августа 2019 года Генпрокуратура вызвала Гонтареву, которая живет в Лондоне, на допрос как подозреваемую по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента-беглеца Виктора Януковича. Однако Гонтарева заявила, что не пойдет на допрос, однако ждет следователей в Лондоне.

      Перед этим экс-собственник "Приватбанка" Игорь Коломойский заявлял, что готов организовать прилет Гонтаревой в Украину в частном порядке. На это Гонтарева сказала, что считает заявление олигарха угрозой. Она даже заявила, что "если с ней что-то случится в Лондоне, то мы должны знать, кто за этим стоит".

      Поэтому, и наезд авто в Лондоне Гонтарева связала с олигархом Коломойским.

      К слову, в центре Киева в ночь на 5 сентября облили бензином и сожгли автомобиль Audi, зарегистрированный на невестку бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую также зовут Валерия Гонтарева. Сама экс-глава Нацбанка отметила, что этот инцидент – атака на ее семью и попытка физического уничтожения.

      Почему Гонтаревой выгодны эти инциденты?

      Дмитрий Гнап отмечает, что единственными доказательствами о наезде на Гонтареву в Лондоне и "поджог" авто ее невестки есть слова самой экс-главы Нацбанка. По его словам, Гонтаревой это может быть даже выгодно – все отвлеклись на эти случаи, забыв о деле в отношении нее в Украине.

      Журналист объясняет, что Гонтарева заинтересована в том, чтобы будучи прикованной к больничной койке не возвращаться в Украину. Подозрительным является и то, что не было опубликовано видео с камер наблюдения с парковки, где стояло авто невестки Гонтаревой.

      "Все сейчас обсуждают, что там случилось с Гонтаревой и ее родными. Однако мы не спрашиваем, почему она не хочет возвращаться в Украину, чтобы дать показания в деле о хищении 2 миллиардов гривен из аграрного фонда", – отметил Гнап.

      blog_ava
      Ураган "Дориан" на Багамах: погибли 50 человек, среди них дети
      сегодня
      6265
      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Дмитрий Гнап - новости Великобритания Аварии и ДТП Расследования Валерия Гонтарева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Отношения Украины с Россией: почему еще рано начинать говорить о мире
      сегодня , 09:55 Отношения Украины с Россией: почему еще рано начинать говорить о мире
      Євгенія Мазур 330
      Тест на обсессивно-компульсивное расстройство
      сегодня , 09:00 Тест на обсессивно-компульсивное расстройство
      41
      США могут присоединиться к нормандскому формату: что это даст Украине и Трампу
      сегодня , 08:30 США могут присоединиться к нормандскому формату: что это даст Украине и Трампу
      Світлана Попова 507
      Сенцов подякував українським політикам і розкрив плани на майбутнє
      сегодня , 08:05 Сенцов подякував українським політикам і розкрив плани на майбутнє
      Артем Овдієнко 805
      Ежечасно один украинец заканчивает жизнь самоубийством: статистика
      сегодня , 06:50 Ежечасно один украинец заканчивает жизнь самоубийством: статистика
      177
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук