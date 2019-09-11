Это несчастный случай, – полиция Лондона о наезде авто на Гонтареву

Полиция Великобритании не считает заказным наезд автомобиля на бывшую главу Национального банка Валерию Гонтареву в Лондоне. По их данным – это несчастный случай.

Лондонские правоохранители рассказали, что не выявили никаких "подозрительных обстоятельств аварии, передает theБабель.

К теме: Гонтарева в больнице в Лондоне: появилось фото и видео

Автомобиль сбил Гонтареву на пешеходном переходе в Лондоне 26 августа. Она получила переломы различной степени тяжести и была госпитализирована. В больнице экс-главу Нацбанка прооперировали и угроз для ее жизни нет.

Полиция расследовала, что стало причиной аварии и был ли наезд заказным.

Однако впоследствии правоохранители рассказали детали инцидента и отметили, что расценивают аварию как несчастный случай.

По их словам, водитель Монир Малик, который совершил наезд на Гонтареву, не сбежал, а остался на месте происшествия. Полиция его допросила и расценивает аварию как несчастный случай. Мужчину не задерживали.

Что говорит Гонтарева об угрозах?

В начале августа 2019 года Генпрокуратура вызвала Гонтареву, которая живет в Лондоне, на допрос как подозреваемую по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента-беглеца Виктора Януковича. Однако Гонтарева заявила, что не пойдет на допрос, однако ждет следователей в Лондоне.



Перед этим экс-собственник "Приватбанка" Игорь Коломойский заявлял, что готов организовать прилет Гонтаревой в Украину в частном порядке. На это Гонтарева сказала, что считает заявление олигарха угрозой. Она даже заявила, что "если с ней что-то случится в Лондоне, то мы должны знать, кто за этим стоит".



Поэтому, и наезд авто в Лондоне Гонтарева связала с олигархом Коломойским.

К слову, в центре Киева в ночь на 5 сентября облили бензином и сожгли автомобиль Audi, зарегистрированный на невестку бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую также зовут Валерия Гонтарева. Сама экс-глава Нацбанка отметила, что этот инцидент – атака на ее семью и попытка физического уничтожения.

Почему Гонтаревой выгодны эти инциденты?

Дмитрий Гнап отмечает, что единственными доказательствами о наезде на Гонтареву в Лондоне и "поджог" авто ее невестки есть слова самой экс-главы Нацбанка. По его словам, Гонтаревой это может быть даже выгодно – все отвлеклись на эти случаи, забыв о деле в отношении нее в Украине.

Журналист объясняет, что Гонтарева заинтересована в том, чтобы будучи прикованной к больничной койке не возвращаться в Украину. Подозрительным является и то, что не было опубликовано видео с камер наблюдения с парковки, где стояло авто невестки Гонтаревой.

"Все сейчас обсуждают, что там случилось с Гонтаревой и ее родными. Однако мы не спрашиваем, почему она не хочет возвращаться в Украину, чтобы дать показания в деле о хищении 2 миллиардов гривен из аграрного фонда", – отметил Гнап.