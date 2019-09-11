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      Депутат сбил человека на переходе в Чернигове

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      В Чернигове депутат сбил пешехода
      В Чернигове депутат сбил пешехода / Цензор.НЕТ

      Депутат горсовета Чернигова наехал на пешехода, который переходил дорогу – пострадавший в больнице. ДТП произошло вечером 10 сентября.

      Мужчина получил травмы различной степени и был госпитализирован, сообщает пресс-центр Национальной полиции в Черниговской области.

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      Авария произошла около 22:00 на улице Толстого, 94. По словам пресс-секретаря полиции области Натальи Реберг, водитель был трезв.

      Известно, что депутат наехал на пешехода, когда тот переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

      По информации источника UA: Чернигов, за рулем автомобиля был депутат "Демократического альянса" Ярослав Ковтун.

      На фото с места аварии видно синюю машину Mazda-626, и именно эта модель указана в электронной декларации Ярослава Ковтуна.


      Декларация Ярослава Ковтуна


      Депутат горсовета в Чернигове сбил человека / Фото: Высокий Вал

      Зато местный депутат не реагирует на вопросы журналистов и не идет на контакт.

      Ярослав ковтун депутат збив людину у Чернігові
      Депутат горсовета от "Демократического альянса" в Чернигове – Ярослав Ковтун

      Против депутата открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения с причинением тяжких телесных повреждений. Ему грозит лишение свободы от трех до восьми лет.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Аварии и ДТП Новости Чернигова Криминал Криминальные новости
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