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      Гучну смертельну ДТП за участю тещі Притули можуть спустити на гальма

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      Як розгортаються події навколо гучної ДТП за участю тещі Притули / Соцмережі

      Лілія Сопельник, яка скоїла смертельну ДТП у Києві, є тещею не лише шоумена Сергія Притули, а і колишнього "регіонала" Віталія Хомутинніка, а останній був свого часу дуже впливовим. Крім того, жінку можуть визнати неосудною. Доливає олії у вогонь і те, що жодних пояснень щодо того, як стався інцидент, ніхто не давав. Натомість адвокатка Сопельник стверджує, що їй у момент ДТП стало погано.

      Як розповів адвокат потерпілих Юрій Сухов у програмі "Після всього" з Дмитром Гнапом на 24 каналі, у ЗМІ є інформація, що Сопельник нібито переплутала педалі. І про те, що вона нібито має якесь захворювання. Хоча офіційно вона, дійсно, має певне захворювання.

      Повний ефір програми "Після всього": Тещу Притули і Хомутинніка, яка переїхала хлопчика з мамою, можуть визнати неосудною

      "Але вона про нього знала ще до того, як відбулося ДТП. Тож, якщо вона знала, що має хворобу, яка заважає керувати авто, то це – обтяжувальні обставини", – каже захисник потерпілих.

      Натомість адвокатка Сопельник Олена Сторожук переконує, що її клієнтці стало різко погано за кермом і жодного плутання педалей не було. За ї їсловами, необхідно встановити все у ході досудового розслідування шляхом експертиз і експериментів.

      Крім того, адвокат потерпілих Юрій Сухов зауважив, що спираючися на фізичний стан, Сопельник все ж можуть визнати неосудною. Водночас Сухова бентежитьь й обрання запобіжного заходу для неї саме у вигляді нічного домашнього арешту.

      Річ у тім, що у таких випадках, як правило, обирається запобіжний захід, чи хоча б подається клопотання щодо обрання запобіжного заходу, у вигляді тримання під вартою. Наскільки нам стало відомо, насправді, слідчий в той самий день, коли повідомили про підозру, підготував клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту, але прокурор не підписав його і вимагав, щоб клопотання було про обрання домашнього арешту у нічний час,
      – переконує юрист.

      Пролунав у програмі й ще один цікавий момент. Хоча першиий зять Сопельник Сергій Притула публічно пообіцяв, що не втручатиметься у перебіг розслідування, але є ще один зять, я не менш впливовий. Мовиться про Віталія Хомутинніка.

      "Він кілька скликань поспіль був народним депутатом. І загалом був дуже впливовим у часи президентства Януковича та згодом – Порошенка. У нього є зв’язки у СБУ", – наголосив Дмитро Гнап.

      Радимо ознайомитися! Лілія Сопельник переїхала хлопчика з мамою: що відомо про тещу Притули та Хомутинніка

      Що відомо про ДТП за участю Лілії Сопельник? Сталася трагедія 22 серпня на Дніпровській набережній у Києві. Тоді 59-річна водійка заднім ходом наїхала на пішоходів. Внаслідок ДТП постраждали мати Анжела Печенізька та її 9-річний син Ростислав. Хлопчик отримав закриту травму живота та грудної клітини, і його було доправлено до лікарні ОХМАТДИТ. Жінка, зі свого, боку отримала струс головного мозку та перелам кісток тазу.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Сергій Притула Аварії та ДТП Дмитро Гнап - новини Судді Віталій Хомутиннік Кримінальні новини Постраждалі
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