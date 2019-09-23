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      На Житомирщині вантажівка зіткнулася з автобусом: 9 загиблих, 11 потерпілих – фото і відео

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      ДТП на Житомирщині, вантажівка зіткнулася з автобусом – 9 загиблих, 11 потерпілих
      На Житомирщині вантажівка зіткнулася з автобусом / zt.npu.gov.ua

      У Житомирській області 22 вересня на автодорозі Київ – Чоп трапилося масштабна ДТП. Внаслідок зіткнення вантажного автомобіля з автобусом загинуло 9 осіб, а ще 11 отримали травми.

      ДТП трапилася поблизу села Великий Молодьків Новоград-Волинського району. DAF з напівпричепом (цистерна) не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням "Житомир – Яремче", що стояв на узбіччі дороги.

      Читайте також: У ДТП на одеській трасі загинули 9 осіб: усе, що відомо наразі

      DAF прямував у напрямку столиці. Напередодні ДТП водій автобуса "Житомир – Яремче" зупинився для того, щоб замінити колесо. У момент аварії частина пасажирів автобуса перебувала на узбіччі дороги.

      київ чоп аварія дтп жертви миколаївщина
      Унаслідок ДТП загинули 9 людей

      На місці автокатастрофи загинули 9 пасажирів автобуса, їхні особисті дані наразі встановлюються. Водія вантажівки та ще 9 пасажирів автобуса, віком від 42 до 71 року, госпіталізували. У ДСНС інформують про 11 потерпілих та 9 загиблих.

      "Житомир.info" повідомляє, що у автобусі їхали працівники КП "Житомирського трамвайно-тролейбусного управління". Директор підприємства Максим Манухін стверджує, що 11 людей перебувають в лікарні, з них – 4 в реанімації.

      дтп київ чоп житомирщина
      Масштабна ДТП на трасі Київ–Чоп

      На місці події працює поліція. Правоохоронці уже відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.

      На Житомирщині вантажівка зіткнулася з автобусом: дивіться відео

      Зауважимо, що лише 21 вересня під Одесою вантажівка зіткнулася із автобусом, повним людей. Внаслідок автокатастрофи загинули щонайменше 9 осіб, ще 4 поранені. За словами свідків, усі загиблі були пасажирами маршрутки. Причину ДТП поки встановлює слідство.

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви Поліція Транспорт Новини Житомира ДТП на Житомирщині
      Джерело: 24 канал
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