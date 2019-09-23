На Житомирщине грузовик столкнулся с автобусом: 9 погибших, 11 пострадавших – фото и видео

В Житомирской области 22 сентября на автодороге Киев – Чоп произошло масштабное ДТП. В результате столкновения грузового автомобиля с автобусом погибли 9 человек, еще 11 получили травмы.

ДТП произошло вблизи села Великий Молодьков Новоград-Волынского района. DAF с полуприцепом (цистерна) не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением "Житомир–Яремча", что стоял на обочине дороги.

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DAF направлялся в направлении столицы. Накануне ДТП водитель автобуса "Житомир–Яремча" остановился для того, чтобы заменить колесо. В момент аварии часть пассажиров автобуса находились на обочине дороги.



В результате ДТП погибли 9 человек

На месте автокатастрофы погибли 9 пассажиров автобуса, их личные данные сейчас устанавливаются. Водителя грузовика и еще 9 пассажиров автобуса, в возрасте от 42 до 71 года, госпитализировали. В ГСЧС сообщают о 11 пострадавших и 9 погибших.

"Житомир.info" сообщает, что в автобусе ехали работники КП "Житомирского трамвайно-троллейбусного управления". Директор предприятия Максим Манухин утверждает, что 11 человек находятся в больнице, из них 4 в реанимации.



Масштабное ДТП на трассе Киев–Чоп

На месте происшествия работает полиция. Правоохранители уже открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.

На Житомирщине грузовик столкнулся с автобусом: смотрите видео

Заметим, что лишь 21 сентября под Одессой грузовик столкнулся с автобусом, полным людей. В результате автокатастрофы погибли по меньшей мере 9 человек, еще 4 ранены. По словам свидетелей, все погибшие были пассажирами маршрутки. Причину ДТП пока устанавливает следствие.