П'яний поліцейський влаштував ДТП під Херсоном: загинула сім'я з дитиною

У Херсонській області на трасі 18 червня сталася моторошна ДТП – поліцейський за кермом BMW врізався в автомобіль ВАЗ. У результаті аварії загинула сім'я з 9-річною дівчинкою.

Аварія трапилася на трасі Скадовськ – Каховка біля селища Миколаївка, повідомили у Державному бюро розслідувань.

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Відомо, що в автомобілі ВАЗ їхали чоловік із дружиною і маленькою донькою. У їхню машину влетіло BMW під керуванням старшого оперуповноваженого ГУ Нацполіції в Автономній республіці Крим та м. Севастополі. На момент ДТП він перебував поза службою.

У результаті зіткнення чоловік та жінка загинули на місці. 9-ти річна дівчинка отримала чисельні травми і, згодом, померла в лікарні,

– розповіли у ДБР.



Смертельна ДТП за участю поліцейського на Херсонщині Смертельна ДТП за участю поліцейського на Херсонщині

Наразі правоохоронця вже затримали. Йому оголосили підозру у скоєнні кримінального злочину за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб).

Волонтер Роман Сініцин розповів, що поліцейський був у стані сильного алкогольного сп'яніння.

П'яний вхлам мусор вбив сім'ю з трьох людей у Херсонській області. Сам залишився цілий, врятували подушки в BMW. Звати мусора Калінін Євген Олександрович,

– розповів він.

За даними Сініцина, батьком поліцейського є колишній керівник поліції Херсонщини Олександр Калінін. Він нібито має родинні зв'язки з нардепом від БПП і генералом Паламарчуком Миколою. Помічник останнього, Ігор Павловський, був одним з організаторів вбивства активістки Каті Гандзюк.

Тому, волонтер висловив припущення, що поліцейський Калінін може уникнути покарання через ДТП і загибель сім'ї.