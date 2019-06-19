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      П'яний поліцейський влаштував ДТП під Херсоном: загинула сім'я з дитиною

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      На Херсонщині п'яний поліцейський влаштував смертельну ДТП
      На Херсонщині п'яний поліцейський влаштував смертельну ДТП / hr.npu.gov.ua

      У Херсонській області на трасі 18 червня сталася моторошна ДТП – поліцейський за кермом BMW врізався в автомобіль ВАЗ. У результаті аварії загинула сім'я з 9-річною дівчинкою.

      Аварія трапилася на трасі Скадовськ – Каховка біля селища Миколаївка, повідомили у Державному бюро розслідувань.

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      Відомо, що в автомобілі ВАЗ їхали чоловік із дружиною і маленькою донькою. У їхню машину влетіло BMW під керуванням старшого оперуповноваженого ГУ Нацполіції в Автономній республіці Крим та м. Севастополі. На момент ДТП він перебував поза службою.

      У результаті зіткнення чоловік та жінка загинули на місці. 9-ти річна дівчинка отримала чисельні травми і, згодом, померла в лікарні,
      – розповіли у ДБР.

      Наразі правоохоронця вже затримали. Йому оголосили підозру у скоєнні кримінального злочину за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб).

      Волонтер Роман Сініцин розповів, що поліцейський був у стані сильного алкогольного сп'яніння.

      П'яний вхлам мусор вбив сім'ю з трьох людей у Херсонській області. Сам залишився цілий, врятували подушки в BMW. Звати мусора Калінін Євген Олександрович,
      – розповів він.

      За даними Сініцина, батьком поліцейського є колишній керівник поліції Херсонщини Олександр Калінін. Він нібито має родинні зв'язки з нардепом від БПП і генералом Паламарчуком Миколою. Помічник останнього, Ігор Павловський, був одним з організаторів вбивства активістки Каті Гандзюк.

      Тому, волонтер висловив припущення, що поліцейський Калінін може уникнути покарання через ДТП і загибель сім'ї.

       

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      Теги: Новини України Поліція Жертви Розслідування Аварії та ДТП Новини Херсона Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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