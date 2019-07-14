Автомобілі з кортежу Зеленського спричинили ДТП з автобусом, повним дітей, – ЗМІ

На Запорізькій трасі між Василівкою та Мелітополем колона автобусів, що перевозила дітей з Кривого Рогу, потрапила у ДТП. Жертв немає, суттєво постраждали лише автомобілі. Деякі ЗМІ вже встигли поширити інформацію, що ці автомобілі належать до кортежу президента Зеленського.

Першими про інцидент повідомили користувачі соцмереж – очевидці аварії – у місцевому Instagram-пабліку "Це Запоріжжя".

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Спричинили ДТП начебто кілька автомобілів, що рухалася з Харкова. Мовиться про мікроавтобус та два Volkswagen Touareg. Ці авто намагалися обігнати колону автобусів з дітьми. На щастя, жертв та постраждалих серед дітей та дорослих немає.

Сильно постраждали лише легкові автомобілі, а один з автобусів із дітьми вилетів в кювет.

Фото з соцмереж із місця аварії на Запорізькій трасі:

"Перший Криворізький" уточнив інформацію у власників автобусів, що постраждали (підприємство "АрселорМіттал Кривий Ріг"). Виявилося, що аварія трапилася об 11:10 на дорозі Е105.

Автомобіль Volkswagen зіткнувся з шостим автобусом, а потім по дотичній із сьомим автобусом, які прямували в складі колони в дитячий оздоровчий табір" Буревісник". ДТП сталася з вини водія Volkswagen,

– розповіли на підприємстві.

Однак водії швидко та фахово зреагували на ситуацію, тож ніхто з дітей не постраждав. Їх пересадили у резервний автобус, щоб продовжити поїздку.

Дивіться відео, зняте очевидцями (з телеграм-каналу "Легитимный"):

За інформацією журналістів видання "Страна.UA", автомобілі, що спричинили ДТП з автобусами із дітьми належать до кортежу Президента України Володимира Зеленського. Однак самого глави держави там не було – з робочої поїздки на Херсонщину він повертався до Києва літаком.

Важливо, що під час робочої поїздки до Херсонської області Володимир Зеленський відвідав контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чонгар". З 2014 року це перший візит президента України на адміністративний кордон з окупованим Росією Кримом.