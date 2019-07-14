21:31
14 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кадиров готує медаль Путіну. Пиня поїхав кукухой
      Вєсті Кремля
      16:25, 13 липня
      Вєсті.UA. Жир: Як Ляшко через Ахметова нервувався. Порошенко почав кулаками махати
      Вєсті.UA
      16:46, 13 липня
      "Свободу" не спинити: чи існує угода між Тягнибоком та Медведчуком
      ЦРУ
      09:00, 12 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Автомобілі з кортежу Зеленського спричинили ДТП з автобусом, повним дітей, – ЗМІ

      71
      ДТП з колоною автобусів із дітьми начебто спричинили автомобілі з кортежу президента
      ДТП з колоною автобусів із дітьми начебто спричинили автомобілі з кортежу президента / Фото з соцмереж

      На Запорізькій трасі між Василівкою та Мелітополем колона автобусів, що перевозила дітей з Кривого Рогу, потрапила у ДТП. Жертв немає, суттєво постраждали лише автомобілі. Деякі ЗМІ вже встигли поширити інформацію, що ці автомобілі належать до кортежу президента Зеленського.

      Першими про інцидент повідомили користувачі соцмереж – очевидці аварії – у місцевому Instagram-пабліку "Це Запоріжжя".

      Дивіться також: Під Полтавою сталась смертельна ДТП за участю представника кандидата у депутати

      Спричинили ДТП начебто кілька автомобілів, що рухалася з Харкова. Мовиться про мікроавтобус та два Volkswagen Touareg. Ці авто намагалися обігнати колону автобусів з дітьми. На щастя, жертв та постраждалих серед дітей та дорослих немає.

      Сильно постраждали лише легкові автомобілі, а один з автобусів із дітьми вилетів в кювет. 

      Фото з соцмереж із місця аварії на Запорізькій трасі:

       

       

      "Перший Криворізький" уточнив інформацію у власників автобусів, що постраждали (підприємство "АрселорМіттал Кривий Ріг"). Виявилося, що аварія трапилася об 11:10 на дорозі Е105.

      Автомобіль Volkswagen зіткнувся з шостим автобусом, а потім по дотичній із сьомим автобусом, які прямували в складі колони в дитячий оздоровчий табір" Буревісник". ДТП сталася з вини водія Volkswagen,
      – розповіли на підприємстві.

      Однак водії швидко та фахово зреагували на ситуацію, тож ніхто з дітей не постраждав. Їх пересадили у резервний автобус, щоб продовжити поїздку.

      Дивіться відео, зняте очевидцями (з телеграм-каналу "Легитимный"):

      За інформацією журналістів видання "Страна.UA", автомобілі, що спричинили ДТП з автобусами із дітьми належать до кортежу Президента України Володимира Зеленського. Однак самого глави держави там не було – з робочої поїздки на Херсонщину він повертався до Києва літаком.

      Важливо, що під час робочої поїздки до Херсонської області Володимир Зеленський відвідав контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чонгар". З 2014 року це перший візит президента України на адміністративний кордон з окупованим Росією Кримом.

      blog_ava
      Вибух на Рівненщині: дідусь загиблих дітей зберігав цілий арсенал боєприпасів – фото
      сьогодні
      6744
      Теги: Новини України Новини Запоріжжя Авто Аварії та ДТП Володимир Зеленський Діти і неповнолітні
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Как окружение Зеленского видит причины войны
      сьогодні , 21:00 Как окружение Зеленского видит причины войны
      Павло Казарін 316
      Найсмішніші меми тижня: чорти-розбійники, "море й так брудне" і передвиборчі перли
      сьогодні , 20:03 Найсмішніші меми тижня: чорти-розбійники, "море й так брудне" і передвиборчі перли
      2530
      Реакція військових на скасування параду та трагедія під Зеленопіллям – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Реакція військових на скасування параду та трагедія під Зеленопіллям – топ-5 відео тижня
      1078
      Пластикові дороги – революція у будівництві
      сьогодні , 19:01 Пластикові дороги – революція у будівництві
      Анастасія Григорова 1634
      Найгучніші провали судової реформи: справи та факти, які шокують
      сьогодні , 18:30 Найгучніші провали судової реформи: справи та факти, які шокують
      Роман Маселко 471
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук