Кортеж Зеленського потрапив у ДТП: президент прокоментував інцидент

Глава держави назвав ситуацію неприпустимою та запевнив, що якщо працівники УДО порушили правила дорожнього руху – їх притягнуть до відповідальності.

Автомобіль із кортежу президента Зеленського, ймовірно, став винуватцем ДТП 14 липня на трасі між Василівкою та Мелітополем – він в'їхав у колону автобусів з дітьми, намагаючись їх обігнати.

Детально про те, як кортеж Зеленського потрапив у ДТП – у матеріалі 24 каналу

Серед дітей, що їхали з Кривого Рогу до табору відпочинку, на щастя, жертв немає. В аварії постраждали лише автомобілі.

"Останнім часом у соцмережах багато "зради" на тему того, що я обіцяв відмовитися від кортежів і не зробив цього", – зазначив Володимир Зеленський. Саме тому глава держави вирішив роз'яснити ситуацію.

За його словами, коли президент пересувається дорогами України, у його кортежі – два автомобілі. Мовиться про безпосередньо президентський, а також автомобіль охорони. Лише іноді у кортежі є третій автомобіль, у якому їдуть члени команди чи додаткова охорона.

Ці автомобілі зупиняються на всіх світлофорах, стоять у заторах, ніхто не вмикає "мигалок" тощо. Мабуть, тому фейсбук-спільноті так важко вивчити питання. Президент – такий самий учасник руху, як і всі,

– наголосив Зеленський.

"Що ж до ДТП у Запорізькій області – це неприпустимо. Якщо працівники УДО, які їхали на мікроавтобусі до Києва, порушили правила й будуть визнані винуватцями ДТП, їх буде притягнуто до відповідальності. І слава богу, що всі залишилися живими", – підсумував президент України.

Самої ДТП, про яку мовиться, Володимир Зеленський свідком не був – він повертався з робочої поїздки літаком.

Тим часом у поліції повідомили, що за фактом ДТП на водіїв легковиків склали два адміністративних протоколи за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.