Кортеж Зеленського потрапив у ДТП: президент прокоментував інцидент
Глава держави назвав ситуацію неприпустимою та запевнив, що якщо працівники УДО порушили правила дорожнього руху – їх притягнуть до відповідальності.
Автомобіль із кортежу президента Зеленського, ймовірно, став винуватцем ДТП 14 липня на трасі між Василівкою та Мелітополем – він в'їхав у колону автобусів з дітьми, намагаючись їх обігнати.
Детально про те, як кортеж Зеленського потрапив у ДТП – у матеріалі 24 каналу
Серед дітей, що їхали з Кривого Рогу до табору відпочинку, на щастя, жертв немає. В аварії постраждали лише автомобілі.
"Останнім часом у соцмережах багато "зради" на тему того, що я обіцяв відмовитися від кортежів і не зробив цього", – зазначив Володимир Зеленський. Саме тому глава держави вирішив роз'яснити ситуацію.
За його словами, коли президент пересувається дорогами України, у його кортежі – два автомобілі. Мовиться про безпосередньо президентський, а також автомобіль охорони. Лише іноді у кортежі є третій автомобіль, у якому їдуть члени команди чи додаткова охорона.
Ці автомобілі зупиняються на всіх світлофорах, стоять у заторах, ніхто не вмикає "мигалок" тощо. Мабуть, тому фейсбук-спільноті так важко вивчити питання. Президент – такий самий учасник руху, як і всі,
– наголосив Зеленський.
"Що ж до ДТП у Запорізькій області – це неприпустимо. Якщо працівники УДО, які їхали на мікроавтобусі до Києва, порушили правила й будуть визнані винуватцями ДТП, їх буде притягнуто до відповідальності. І слава богу, що всі залишилися живими", – підсумував президент України.
Самої ДТП, про яку мовиться, Володимир Зеленський свідком не був – він повертався з робочої поїздки літаком.
Тим часом у поліції повідомили, що за фактом ДТП на водіїв легковиків склали два адміністративних протоколи за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.