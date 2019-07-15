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      Кортеж Зеленського потрапив у ДТП: президент прокоментував інцидент

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      Зеленський
      Зеленський / president.gov.ua

      Глава держави назвав ситуацію неприпустимою та запевнив, що якщо працівники УДО порушили правила дорожнього руху – їх притягнуть до відповідальності.

      Автомобіль із кортежу президента Зеленського, ймовірно, став винуватцем ДТП 14 липня на трасі між Василівкою та Мелітополем – він в'їхав у колону автобусів з дітьми, намагаючись їх обігнати. 

      Детально про те, як кортеж Зеленського потрапив у ДТП – у матеріалі 24 каналу

      Серед дітей, що їхали з Кривого Рогу до табору відпочинку, на щастя, жертв немає. В аварії постраждали лише автомобілі. 

      "Останнім часом у соцмережах багато "зради" на тему того, що я обіцяв відмовитися від кортежів і не зробив цього", – зазначив Володимир Зеленський. Саме тому глава держави вирішив роз'яснити ситуацію.

      За його словами, коли президент пересувається дорогами України, у його кортежі – два автомобілі. Мовиться про безпосередньо президентський, а також автомобіль охорони. Лише іноді у кортежі є третій автомобіль, у якому їдуть члени команди чи додаткова охорона.

      Ці автомобілі зупиняються на всіх світлофорах, стоять у заторах, ніхто не вмикає "мигалок" тощо. Мабуть, тому фейсбук-спільноті так важко вивчити питання. Президент – такий самий учасник руху, як і всі,
      – наголосив Зеленський.

      "Що ж до ДТП у Запорізькій області – це неприпустимо. Якщо працівники УДО, які їхали на мікроавтобусі до Києва, порушили правила й будуть визнані винуватцями ДТП, їх буде притягнуто до відповідальності. І слава богу, що всі залишилися живими", – підсумував президент України.

      Самої ДТП, про яку мовиться, Володимир Зеленський свідком не був – він повертався з робочої поїздки літаком.

      Тим часом у поліції повідомили, що за фактом ДТП на водіїв легковиків склали два адміністративних протоколи за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Аварії та ДТП Новини Запоріжжя
      Джерело: 24 канал
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