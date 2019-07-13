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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Вперше з 2014 року президент України відвідав адмінмежу з Кримом: фото

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      Зеленський вперше поїхав на межу з Кримом
      Зеленський вперше поїхав на межу з Кримом / president.gov.ua

      Під час робочої поїздки до Херсонської області Володимир Зеленський відвідав контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чонгар". З 2014 року це перший візит президента України на адміністративний кордон з окупованим Росією Кримом.

      Разом із главою держави був і новопризначений глава Херсонської області Юрій Гусєв, інформує Офіційне інтернет-представництво президента України.

      Читайте також: Зеленський хоче заборонити екологічні інспекції в морських портах: чому і які наслідки

      Володимир Зеленський оглянув інфраструктуру "Чонгару" й умови, у яких люди проходять контроль для перетину адмінмежі. А також поспілкувався з українцями, які саме рушали до Криму, і з тими, що мешкають у сусідніх з КП районах. 

      Як Володимир Зеленський відвідав "Чонгар": дивіться фото (прес-служби ОП)

       

       

      Після цього на нараді Юрій Гусєв наголосив: люди з тимчасово окупованої території повинні відчувати, що Європа починається з Херсонщини. А проявлятися це має передусім у якості обслуговування на КПВВ. 

      На жаль, якісну інфраструктуру не створили з 2014 року. Проблеми на КПВВ зазвичай є комплексними та вимагають злагодженої взаємодії різних органів виконавчої влади,
      – сказав він.

      Попри всі проблеми (корупційні, порушення виконавцями термінів виконання робіт, недоліки фінансування), завершити перший етап облаштування КПВВ планують до 15 листопада.

      Дивіться фото (прес-служби ОП) з наради щодо облаштування адмінмежі з Кримом:

       

       

      Тоді Зеленський дав Гусєву доручення: до 20 грудня 2019 року повністю облаштувати (тобто, завершити й другий етап робіт разом зі створенням сервісних центрів з автовокзалами та центрами надання адміністративних послуг) КПВВ "Чонгар" та "Каланчак".

      Якщо ні – новий голова ОДА залишиться в минулому. Це – чесно,
      – заявив Зеленський.

      13 липня Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Херсонщину також представив постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Ним став український юрист Антон Кориневич.

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      Теги: Новини України Новини Херсона Новини Криму Володимир Зеленський Президент України Україна – Росія Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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