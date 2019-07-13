Вперше з 2014 року президент України відвідав адмінмежу з Кримом: фото

Під час робочої поїздки до Херсонської області Володимир Зеленський відвідав контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чонгар". З 2014 року це перший візит президента України на адміністративний кордон з окупованим Росією Кримом.

Разом із главою держави був і новопризначений глава Херсонської області Юрій Гусєв, інформує Офіційне інтернет-представництво президента України.

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Володимир Зеленський оглянув інфраструктуру "Чонгару" й умови, у яких люди проходять контроль для перетину адмінмежі. А також поспілкувався з українцями, які саме рушали до Криму, і з тими, що мешкають у сусідніх з КП районах.

Як Володимир Зеленський відвідав "Чонгар": дивіться фото (прес-служби ОП)

Після цього на нараді Юрій Гусєв наголосив: люди з тимчасово окупованої території повинні відчувати, що Європа починається з Херсонщини. А проявлятися це має передусім у якості обслуговування на КПВВ.

На жаль, якісну інфраструктуру не створили з 2014 року. Проблеми на КПВВ зазвичай є комплексними та вимагають злагодженої взаємодії різних органів виконавчої влади,

– сказав він.

Попри всі проблеми (корупційні, порушення виконавцями термінів виконання робіт, недоліки фінансування), завершити перший етап облаштування КПВВ планують до 15 листопада.

Дивіться фото (прес-служби ОП) з наради щодо облаштування адмінмежі з Кримом:

Тоді Зеленський дав Гусєву доручення: до 20 грудня 2019 року повністю облаштувати (тобто, завершити й другий етап робіт разом зі створенням сервісних центрів з автовокзалами та центрами надання адміністративних послуг) КПВВ "Чонгар" та "Каланчак".

Якщо ні – новий голова ОДА залишиться в минулому. Це – чесно,

– заявив Зеленський.

13 липня Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Херсонщину також представив постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Ним став український юрист Антон Кориневич.