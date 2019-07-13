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      Зеленський представив постпреда президента в АР Криму: що про нього відомо

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      Зеленський представив свого постпреда в Криму Кориневича
      Зеленський представив свого постпреда в Криму Кориневича / law.ucu.edu.ua

      Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Херсонщину представив поспреда президента України в АР Крим. Ним став український юрист Антон Кориневич.

      Кориневич був призначений постійним представником президента у Криму ще 25 червня 2019 року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

      Цікаво: Люстрація від Зеленського: кого президент мав би прибрати зі своєї команди

      Останній, коментуючи своє призначення, подякував Зеленському та підкреслив, що сьогодні питання Криму – це питання зовнішньої політики, внутрішньої політики і міжнародно-правової боротьби.

      Питання Криму, питання захисту прав громадян України на тимчасово окупованій території і внутрішньо переміщених осіб не повинні сходити з порядку денного, 
      – сказав Кориневич.

      Він наголосив, що Крим – це Україна. Відтак пообіцяв: робитиме все для того, щоб питання півострова не зникало з міжнародного порядку денного.

      "Так само представництво президента буде реагувати на ті порушення, які відбуваються на тимчасово окупованій території Криму. Ми будем робити все і для того, щоб полегшити життя кримчан на території материкової України, – пообіцяв представник президента.

      До слова: Зеленського обурив міністр, який пропустив нараду через участь у виборах

      Що відомо про Антона Кориневича?

      Антон Кориневич – український науковець, кандидат юридичних наук. Фахівець із міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права, міжнародного енергетичного права.

      Доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

      25 червня 2019 року призначений постійним представником президента України в Автономній республіці Крим. На цій посаді він замінив Ізета Гданова, який був в. о. представника президента після звільнення Бориса Бабіна у грудні 2018 року.

      Що зробив Зеленський під час робочих візитів на Одещину та Херсонщину?13 липня, під час своєї поїздки в Одесу, Президент України Володимир Зеленський наказав подати у відставку голові ДФС Олександрові Власову. Причиною стала відмова останнього звільнити керівників митниць західних областей.

      У тій же Одесі Володимир Зеленський заявив, що призначення призначення Андрія Андрейчикова головою Одещини відкладається і буде проведено конкурс.

      Крім того, глава держави попросив мера Одеси Геннадія Труханова про забезпечення безкоштовного проїзду на територію Одеського порту. Також Зеленський попросив прем'єра Володимира Гройсмана допомогти зі звільненням голови Укртрансбезпеки Михайла Ноняка.

      Згодом президент відправився на Херсонщину, де представив нового керівника обласної державної адміністрації Юрія Гусєва.

      blog_ava
      Зеленський попросив Труханова про безкоштовний в'їзд в Одеський порт
      сьогодні
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      Теги: Анексія Криму Володимир Зеленський Новини Криму Новини Херсона Новини України Новини політики
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