Люстрація від Зеленського: кого президент мав би прибрати зі своєї команди

Президент України Володимир Зеленський запропонував законопроект, який має розширити дію закону про очищення влади на топ-чиновників, які займали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року. Якщо документ приймуть – йому доведеться люструвати частину власної команди.

Цей законопроект президент вніс до Верховної Ради як невідкладний. Документ пропонує розширити дію закону про люстрацію на низку посад і кандидатів на відповідні посади. Усім їм буде заборонено обіймати важливі державні посади протягом 10 років.

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На сайті парламенту законопроект №10444 з’явився ввечері 11 липня разом із текстом законопроекту з правками до закону "Про очищення влади". Його вже скерували на розгляд Комітету.

При цьому законопроект передбачає виняток для тих, хто звільнилися з цих посад за власним бажанням. Відповідно до законопроекту, особа, яка підпадає під закон про люстрацію, також позбувається права займатися адвокатською діяльністю.

Цей документ викликав доволі критичні відгуки в експертів та міжнародних партнерів України. За їхніми прогнозами, така ініціатива не посилить, а значно послабить саму ідею люстрації.

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Журналісти 24 каналу вирішили розібратись, хто з команди президента також підпаде під ініційовану ним люстрацію. Зауважимо, що цей список є приблизним і неостаточним, оскільки більш точні критерії ініціативи президента можна буде зрозуміти лише після того, як документ буде допрацьовано.



Хто з новопризначених чиновників потрапить під "люстрацію від Зеленського"

Тим часом представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук вже заявив, що масова люстрація посадовців часів президентства Петра Порошенка торкнеться також і команди Володимира Зеленського.

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Конституційний суд України розглядає конституційність закону про очищення влади (люстрацію), схваленого в 2014 році. Цей закон автоматично забороняє обіймати певні посади в органах держвлади та місцевого самоврядування протягом 10 років особам, які в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року протягом більш ніж 1 року займали певні державні посади.

Хто оскаржив закон про люстрацію?47 народних депутатів Верховної Ради. Ще в 2014 році, відразу після схвалення закону, вони намагалися переконати Венеційську комісію, що цей закон порушує права людини. У 2015 році Венеційська комісія підтвердила право країн використовувати процедуру люстрації, але рекомендувала Україні внести правки, бо текст закону містить серйозні недоліки.



Від свого імені закон у Конституційному суді оскаржив і Верховний суд України. Мовляв, Закон порушує незалежність і недоторканність суддів. Служба зовнішньої розвідки також звернулася до суду з проханням роз'яснити, чи відповідають Конституції окремі положення закону.



Тож подання 47 депутатів було вже третім за ліком, згодом усі три позови об'єднали в одне конституційне провадження.