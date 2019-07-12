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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Посли G7 розкритикували законопроект Зеленського про люстрацію

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Притягнення до відповідальності винних у зловживанні владою є правильним кроком. Проте нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з тією, яка була після Революції Гідності.

      Так посли країн "Великої сімки" G7 (США, Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) відреагували на законопроект Президента України Володимира Зеленського, який розширює дію закону про очищення влади (люстрацію) на більше коло топ-чиновників.

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      Виборчі зміни і політична ротація є нормою в демократичних країнах, на відміну від невибіркового накладання заборон на всіх учасників виконавчого і законодавчого процесу управління,
      – мовиться в заяві послів G7 у Twitter.

      Посли додали, що з 2014 року мали можливість вітати прогрес у реформуванні низки важливих сфер. І притягнення до відповідальності винних у зловживанні службовим становищем є правильним кроком.

      "Однак, на наше переконання, нинішня ситуація в Україні не порівнянна з тією, що мала місце після Революції Гідності", – наголосили посли країн "Великої сімки".

      Що пропонує Зеленський у своєму законопроекті про люстрацію? Розширити дію схваленого в 2014 році закону "Про очищення влади" на більшу кількість топ-посадовців, які займали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року, або охочих зайняти високі державні посади. Зауважимо, що люстрованим особам заборонено обіймати державні посади протягом 5-10 років.

      Зокрема, Зеленський пропонує поширити дію люстрації на посади президента, депутатів, міністрів, членів уряду, генпрокурора, голів СБУ, розвідки, Генштабу, Нацбанку та низки інших, з якими можна ознайомитись за посиланням.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Законодавство Люстрація Євромайдан Велика сімка
      Джерело: 24 канал
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