В Україні люстрацією замінюють правосуддя, – Садовий

Лідер партії "Об’єднання "Самопоміч", мер Львова Андрій Садовий висловив свою думку щодо теми люстрації. Яка тепер знову стала "гарячою" у суспільстві і політиці. Так, політик вважає, що в Україні люстрацією намагаються підмінити правосуддя.

"В нас узагалі під люстрацією пробують уявляти підміну правосуддя. За злочини людей потрібно карати. За останніх 5 років я не пригадую жодного випадку, щоб хтось був покараний", – сказав Садовий в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

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Він нагадав, що в Україні було чимало журналістських розслідувань: "крали мільйонами. Мільярдами, розкрадали оборонний бюджет. Хто поніс покарання? Ніхто".

"Щодо люстрації, треба цінувати мудрих, талановитих людей. На превеликий жаль, вони сьогодні виїжджають з країни. А щоб їх повернути, треба банально навести порядок у нашій країні. Треба, щоб президент узагалі дав бачення того, якою він бачить країну, яким має бути майбутнє нашої країни", – наголосив лідер "Самопомочі".

Зауважимо, що 11 липня президент Володимир Зеленський запропонував законопроект, який має розширити дію закону про очищення влади (люстрацію) на президента, депутатів, міністрів та інших топ-чиновників, які займали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року. При цьому в Зеленського переконують, що розширена люстрація торкнеться і членів команди президента.

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Хто зараз підпадає під дію люстрації?

Ті, які займали високі посади понад 1 рік в період з 25 лютого 2010 року за 22 лютого 2014 року.

Ті, які займали ці посади менше ніж рік, проте в період з 21 листопада 2013 по 22 лютого 2014 року та не звільнились за власним бажанням.

Члени Компартії СРСР або однієї із союзних республік та комсомольських організацій, працівники органів КДБ.

Чиновники та працівники правоохоронних органів, які співпрацювали з іноземними спецслужбами чи закликали до порушення територіальної цілісності України.

Чиновники, які подають неправдиву інформацію про майно в деклараціях про доходи.

Важливо! Конституційний суд України зараз розглядає конституційність закону про очищення влади (люстрацію).

Хто оскаржив закон про люстрацію? 47 народних депутатів. Вони ще в 2014 році, відразу після схвалення закону, намагалися переконати Венеційську комісію, що цей закон порушує права людини. У 2015 році Венеційська комісія підтвердила право країн використовувати процедуру люстрації, але рекомендувала Україні внести правки, бо текст закону містить серйозні недоліки.



Від свого імені закон у Конституційному суді оскаржив і Верховний суд України. Мовляв, Закон порушує незалежність і недоторканність суддів. Служба зовнішньої розвідки також звернулася до суду з проханням роз'яснити, чи відповідають Конституції окремі положення закону.



Тож подання 47 депутатів було вже третім за ліком, згодом усі три позови об'єднали в одне конституційне провадження.