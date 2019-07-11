У "Самопомочі" прокоментували заяву Зеленського про люстрацію

Напередодні глава держави Володимир Зеленський запропонував розширити люстрацію на період президентства Петра Порошенка. Проте це доволі нелогічно, адже і в команді чинного президента є чимало людей, до яких її потрібно було б застосувати.

Таку думку у прямому ефірі 24 каналу висловила кандидатка в народні депутати від "Самопомочі" Оксана Сироїд.

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Про яку заяву йдеться? Володимир Зеленський запропонував законопроект, який має розширити дію закону про очищення влади (люстрацію) на президента, депутатів, міністрів та інших топ-чиновників, які займали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року.

До попередньо переліку посад, що потрапляють під люстрацію, додасться ще кілька:

посада президента України,

всіх народних депутатів,

голови Верховної Ради,

членів уряду,

генерального прокурора,

голови Служби безпеки,

голови Антимонопольного комітету,

голови Фонду держмайна,

голів Державної фіскальної служби і митниці,

секретаря Ради національної безпеки і оборони,

керівництва оборонних підприємств.

Сироїд же зазначила, що Айварус Абрамавичус, якого нещодавно обрали головою наглядової ради "Укроборонпрому" – міністр економіки часів Порошенка. А чинний секретар РНБО Олександр Данилюк – колишній міністр фінансів.

Люстрація – це відповідальність. Колективна відповідальність за певні суспільні наслідки. Коли був прийнятий закон про люстрацію тих, хто працював оточенні Януковича, то це була форма їх відповідальності за те, до чого вони привели країну – фактично до війни,

– зазначила політик.

"Таким чином їм зупинили можливість далі рухатися в кар'єрі. В цьому є сенс. Сенсу люстрації, яку запропонував Володимир Зеленський, я поки що не бачу", – наголосила Сироїд.

Хто підпадає під люстрацію в Україні?Особи, які займали високі посади понад 1 рік в період з 25 лютого 2010 року за 22 лютого 2014-го. А також ті, які займали ці посади менше ніж один рік, проте в період з 21 листопада 2013 по 22 лютого 2014 року та не звільнились за власним бажанням. Також під люстрацію підпадають ті особи, які перебували в Комуністичній партії СРСР або однієї із союзних республік та комсомольських організаціях чи працювали в органах КДБ. Ще під "Закон про очищення влади" підпадають чиновники та співробітники правоохоронних органів, які співпрацювали з іноземними спецслужбами чи закликали до порушення територіальної цілісності України. Окрім цього, люстрації повинні підлягати чиновники, які подають неправдиву інформацію про майно в деклараціях про доходи.

На думку Оксани Сироїд, такі заяви можуть робитись для того, аби відволікти від проблем, які потрібно вирішувати президенту і людям, яких він призначив.

"Два місяці в нас вже є секретар РНБО. А де стратегія національної безпеки? Мені здається, що це – набагато важливіше. Йдуть якісь перемовини, відбуваються міжнародні зустрічі, є певні обіцянки. От сьогодні відбулася розмова з президентом Путіним. Про що вони говорять?", – сказала кандидатка в нардепи.

Й додала, що люди повинні знати, якою лінією рухатиметься президент.