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      У 2019 році внаслідок авіакатастроф загинуло 257 людей: вдвічі менше ніж у 2018

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      У 2019 жертв авіакатастроф поменшало / pixabay

      Кількість людей, які загинули у катастрофах великих пасажирських літаків у 2019 році впала на понад 50%. Минулого року загинули 257 людей, а у 2018 – 534.

      Найбільшою авіакатастрофою стало падіння літака Boeing 737 Max у Ефіопії у березні, внаслідок якого загинули 157 людей. Про це свідчить дослідження To70 – консалтингової компанії у галузі авіації, інформує "BBC Україна".

      Варто знати: Boeing приховував проблеми з літаком 737 MAX

      Це загальна тенденція для галузі: кількість жертв зменшується, а кількість авіаперельотів, навпаки, значно зростає:

      • у 2019 році сталося 86 аварій великих комерційних літаків, зокрема, вісім смертельних інцидентів, внаслідок яких загинуло 257 людей.
      • у 2018 році було 160 аварій, з них 13 інцидентів зі смертями. Жертвами тоді стали 534 людини.

      Найбезпечнішим в історії світової авіації був 2017 рік. Тоді не було жодної смертельної аварії пасажирських літаків і лише дві смертельні авіакатастрофи літаків з турбогвинтовими двигунами, що призвели до 13 смертей.

      Дослідження To70 включає загиблих пасажирів, членів екіпажу літаків та всіх, хто загинув на землі у випадку авіакатастрофи. Типи літаків, які охоплюються дослідженнями – це літаки, якими користуються переважна більшість авіапасажирів у всьому світі.

      Дослідження не включало малі літаки на приміських маршрутах та деякі малі турбогвинтові літаки. Воно також не охоплювало аварії, пов'язані з військовими польотами, навчальними рейсами, приватними рейсами, вантажними літаками та гелікоптерами.

      Відзначимо, що безпека авіапасажирів опинилася у центрі уваги у 2019 році після двох авіакатастроф літаків Boeing 737 Max.

      У жовтні 2018 року катастрофа Boeing 737 Max авіакомпанії Lion Air призвела до загибелі всіх 189 людей на борту.

      Через п'ять місяців розбився літак ефіопської авіакомпанії, загинуло 157 людей, після чого всім літакам Boeing 737 Max заборонили перельоти.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Транспорт авіація Авіакатастрофа в Алмати дослідження Аварії та ДТП
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