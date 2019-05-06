10:15
6 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Росії підсунули несправжнього Путіна. Депутати РФ поїхали на заробітки
      Вєсті Кремля
      19:25, 4 травня
      Вєсті.UA. Жир: Олег Винник допоможе Зеленському. Гроші Коломойського для Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, 4 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО

      Boeing приховував проблеми з літаком 737 MAX, – ЗМІ

      253 Читать новость на русском
      Boeing приховував проблеми з літаком 737 MAX, – ЗМІ
      Boeing приховував проблеми з літаком 737 MAX, – ЗМІ / Getty images

      Американська компанія Boeing знала про проблеми з лайнером 737 MAX більше ніж за рік до першої авіакатастрофи.

      За даними джерел The Wall Street Journal, у компанії знали про збої у системі оповіщення пілотів про несправності датчиків кута атаки в цих лайнерах більш ніж за рік до аварії в Індонезії в листопаді 2018 року.

      Читайте також: Акціонери Boeing подали до суду на компанію після авіакатастроф моделі 737 Max

      Проблема полягає в тому, що система оповіщень не працювала на 737 MAX так, як на попередніх моделях літаків. Однак невідомо, чи могла ця система попередити катастрофи.

      До слова, із середини квітня 2019 року компанія Boeing скоротить виробництво літаків 737 Max 8.

      Що не так із Boeing 737 MAX?10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. Загинули 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу. Літак упав через 6 хвилин після зльоту.

      Це вже друга катастрофа Boeing 737-8 Max за останні 5 місяців. 29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. Тоді загинули 189 людей – 8 членів екіпажу і 181 пасажир. Причину катастрофи підозрюють у неправильному налаштуванні датчика кута, що передавав на бортовий комп'ютер помилкову інформацію про стан носу літака щодо лінії горизонту.

      Офіційну причину авікатастрофи в Ефіопії ще не названо. Але експерти вказують на схожість аварій в Індонезії та Ефіопії – через несправність автоматики.

      Дивіться відео: Чому розбився "Боїнг" у Ефіопії

       

      blog_ava
      Гороскоп на 6 травня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      1986
      Теги: авіація Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії Транспорт Катастрофа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Украина значительно сократила закупку ядерного топлива в России
      сьогодні , 08:40 Украина значительно сократила закупку ядерного топлива в России
      Злой Одессит 1018
      Головні новини 5 травня: вбивство поліцейського на Київщині і смертельна пожежа у "Шереметьєво"
      сьогодні , 08:01 Головні новини 5 травня: вбивство поліцейського на Київщині і смертельна пожежа у "Шереметьєво"
      2658
      Путин бесится из-за реверсных покупок газа Украиной
      5 травня , 23:00 Путин бесится из-за реверсных покупок газа Украиной
      Сергій Фурса 3569
      Інавгурація Зеленського, "спільне громадянство" для українців і росіян: топ-5 блогів тижня
      5 травня , 22:00 Інавгурація Зеленського, "спільне громадянство" для українців і росіян: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1318
      Найсмішніші меми тижня: "золота" цибуля, розплющений язик Путіна і флешмоб Арії Старк
      5 травня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: "золота" цибуля, розплющений язик Путіна і флешмоб Арії Старк
      2134
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук