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      Boeing скрывал проблемы с самолетом 737 MAX, – СМИ

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      Boeing скрывал проблемы с самолетом 737 MAX, – СМИ
      Boeing скрывал проблемы с самолетом 737 MAX, – СМИ / Getty images

      Американская компания Boeing знала о проблемах с лайнером 737 MAX более чем за год до первой авиакатастрофы.

      По данным источников The Wall Street Journal, в компании знали о сбое в системе оповещения пилотов о неисправности датчиков угла атаки в этих лайнерах более чем за год до аварии в Индонезии в ноябре 2018 года.

      Читайте также: Акционеры Boeing подали в суд на компанию после авиакатастроф модели 737 Max

      Проблема заключается в том, что система оповещения не работала на 737 MAX так, как на предыдущих моделях самолетов. Однако неизвестно, могла ли эта система предупредить катастрофы.

      К слову, с середины апреля 2019 года компания Boeing сократит производство самолетов 737 Max 8.

      Что не так с Boeing 737 MAX?
      10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. Погибли 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа. Самолет упал через 6 минут после взлета.

      Это уже вторая катастрофа Boeing 737-8 Max за последние 5 месяцев. 29 октября 2018 года самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг и упал в море через 13 минут после вылета. Тогда погибли 189 человек – 8 членов экипажа и 181 пассажир. Причину катастрофы подозревают в неправильной настройке датчика угла, что передавал на бортовой компьютер ложную информацию о состоянии носа самолета относительно линии горизонта.

      Официальную причину авикатастрофы в Эфиопии еще не назвали. Но эксперты указывают на сходство аварий в Индонезии и Эфиопии – из-за неисправности автоматики.

      Смотрите видео: Почему разбился "Боинг" в Эфиопии

       

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      Теги: авиация Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии Катастрофа Транспорт
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