Акционеры Boeing подали в суд на компанию после авиакатастроф модели 737 Max

Иск подан от имени акционера Boeing Ричарда Сикса и всех лиц, которые могли понести финансовые потери в результате покупки акций компании с 8 января по 21 марта и в связи со скандалом вокруг аварии в Индонезии и Эфиопии самолетов модели 737 Max.

Групповой иск к компании Boeing подано в Окружной суд северного округа штата Иллинойс. Ответчиками по иску указаны гендиректор Boeing Деннис Мюленбург и финансовый директор компании Грегори Смит, сообщает издание AP.

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Сикс обвинил корпорацию в сокрытии проблем с безопасностью самолетов модели 737 Max. Он почеркнул, что руководство Boeing должно было рассказать инвесторам о существующих проблемах с самым продаваемым самолетом еще после авиакатастрофы в Индонезии, которая случилась в октябре 2018 года.

Вместо этого руководство компании искусственно завышало стоимость акций до максимума, с оптимизмом заявляя о росте продаж в будущем, говорится в иске. Компания вводила инвесторов в заблуждение, "рассказывая о перспективах роста прибыли, утверждая, что Boeing 737 Max самый безопасный самолет". После таких заявлений инвесторы покупали акции по "искусственно завышенным ценам", отмечается в заявлении.

В начале марта обыкновенные акции Boeing стоили 440 долларов за штуку, после авиакатастрофы в Эфиопии их цена упала до 362 долларов. По состоянию на 10 апреля акции компании закончили торговаться на уровне 364,94 доллара за штуку.

Что не так с Boeing 737 MAX?10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. Погибли 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа. Самолет упал через 6 минут после взлета.



Это уже вторая катастрофа Boeing 737-8 Max за последние 5 месяцев. 29 октября 2018 года самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг и упал в море через 13 минут после вылета. Тогда погибли 189 человек – 8 членов экипажа и 181 пассажир. Причину катастрофы подозревают в неправильной настройке датчика угла, который передавал на бортовой компьютер ложную информацию о состоянии носа самолета относительно линии горизонта.



Официальная причина авикатастрофы в Эфиопии еще не названа. Но эксперты указывают на сходство аварий в Индонезии и Эфиопии – из-за неисправности автоматики.

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