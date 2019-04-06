Boeing сокращает производство самолетов 737 Max 8

С середины апреля 2019 года авиаконцерн Boeing сократит производство самолетов 737 Max 8.

Генеральный директор Boeing Деннис Мюиленбург заявил, что компания будет выпускать 42 самолета в месяц, говорится на официальном сайте компании.

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Он добавил, что это решение временное. Ранее авиаконцерн Boeing выпускал 52 самолета в месяц.

Таким образом в компании планируют сосредоточиться на устранении проблем с программным обеспечением, которые связывают с авиакатастрофами.

Что не так с Boeing 737 MAX?10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. Погибли 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа. Самолет упал через 6 минут после взлета.



Это уже вторая катастрофа Boeing 737-8 Max за последние 5 месяцев. 29 октября 2018 года самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг и упал в море через 13 минут после вылета. Тогда погибли 189 человек – 8 членов экипажа и 181 пассажир. Причину катастрофы подозревают в неправильной настройке датчика угла, который передавал на бортовой компьютер ложную информацию о состоянии носа самолета относительно линии горизонта.



Официальная причина авикатастрофы в Эфиопии еще не названа. Но эксперты указывают на сходство аварий в Индонезии и Эфиопии – из-за неисправности автоматики.

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