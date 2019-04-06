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      Boeing скорочує виробництво літаків 737 Max 8

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      Boeing скорочує виробництво літаків 737 Max 8
      Boeing скорочує виробництво літаків 737 Max 8 / Фото з відкритих джерел

      Із середини квітня 2019 року компанія Boeing скоротить виробництво літаків 737 Max 8.

      Генеральний директор Boeing Денніс Мюіленбург заявив, що компанія випускатиме 42 авіалайнера в місяць, йдеться на офіційному сайті компанії.

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      Він додав, що це рішення тимчасове. Раніше Boeing випускав 52 літаки в місяць.

      Таким чином у компанії планують зосередитися на усуненні проблем із програмним забезпеченням, які пов'язують з авіакатастрофами.

      Що не так із Boeing 737 MAX?10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. Загинули 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу. Літак упав через 6 хвилин після зльоту.

      Це вже друга катастрофа Boeing 737-8 Max за останні 5 місяців. 29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. Тоді загинули 189 людей – 8 членів екіпажу і 181 пасажир. Причину катастрофи підозрюють у неправильному налаштуванні датчика кута, що передавав на бортовий комп'ютер помилкову інформацію про стан носу літака щодо лінії горизонту.

      Офіційну причину авікатастрофи в Ефіопії ще не названо. Але експерти вказують на схожість аварій в Індонезії та Ефіопії – через несправність автоматики.

      Дивіться відео: Чому розбився "Боїнг" у Ефіопії

       

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      Теги: авіація Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії Транспорт
      Джерело: 24 канал
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