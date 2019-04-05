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      МАУ неочікувано скасовує низку рейсів на популярні напрямки

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      МАУ неочікувано скасовує низку рейсів
      МАУ неочікувано скасовує низку рейсів / Фото з відкритих джерел

      Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" вносить зміни у розклад своїх рейсів на період літньої навігації. На деяких маршрутах відбудеться скорочення інтенсивності польотів.

      Основною причиною змін стала затримка поставки літаків Boeing 737 MAX, які повинні були почати роботу на регулярних рейсах МАУ з середини квітня поточного року, повідомили у прес-службі МАУ. Однак, у зв’язку з тим, що експлуатація Boeing 737 MAX призупинена до завершення розслідування, то поставка трьох літаків для авіакомпанії МАУ відкладається.

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      МАУ зменшить кількість рейсів до Афін, Стамбулу та Єревану. Рейси між Києвом та Вінницею будуть скасовані. Також у квітні, травні та червні будуть скасовані рейси із Києва до Запоріжжя, Херсона, Івано-Франківська, Баку, Мінська, Риги, Женеви, Амману та Анкари. 

      У МАУ зазначили, що пасажири, яких торкнулись зміни розкладу, отримають повідомлення і пропозиції з альтернативними датами вильоту або маршруту.

      Крім того, в авіакомпанії додали, що можливі ще інші корективи, про які МАУ буде оперативно інформувати.

      Що не так із Boeing 737 MAX?10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. Загинули 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу. Літак упав через 6 хвилин після зльоту.

      Це вже друга катастрофа Boeing 737-8 Max за останні 5 місяців. 29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. Тоді загинули 189 людей – 8 членів екіпажу і 181 пасажир. Причину катастрофи підозрюють у неправильному налаштуванні датчика кута, що передавав на бортовий комп'ютер помилкову інформацію про стан носу літака щодо лінії горизонту.

      Офіційну причину авікатастрофи в Ефіопії ще не названо. Але експерти вказують на схожість аварій в Індонезії та Ефіопії – через несправність автоматики.

      Дивіться відео: Чому розбився "Боїнг" у Ефіопії

       

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      Теги: Новини України МАУ авіація Подорожі Транспорт
      Джерело: 24 канал
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