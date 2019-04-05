МАУ неожиданно отменяет ряд рейсов на популярные направления

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" вносит изменения в расписание своих рейсов на период летней навигации. На некоторых маршрутах произойдет сокращение интенсивности полетов.

Основной причиной изменений стала задержка поставки самолетов Boeing 737 MAX, которые должны были начать работу на регулярных рейсах МАУ с середины апреля текущего года, сообщили в пресс-службе МАУ. Однако, в связи с тем, что эксплуатация Boeing 737 MAX приостановлена до завершения расследования, то поставка трех самолетов для авиакомпании МАУ откладывается.

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МАУ уменьшит количество рейсов в Афины, Стамбул и Ереван. Рейсы между Киевом и Винницей будут отменены. Также в апреле, мае и июне будут отменены рейсы из Киева в Запорожье, Херсон, Ивано-Франковск, Баку, Минск, Ригу, Женеву, Амман и Анкару.

В МАУ отметили, что пассажиры, которых коснулись изменения расписания, получат сообщения и предложения с альтернативными датами вылета или маршрута.

Кроме того, в авиакомпании добавили, что возможны еще другие коррективы, о которых МАУ будет оперативно информировать.

Что не так с Boeing 737 MAX?10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. Погибли 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа. Самолет упал через 6 минут после взлета.



Это уже вторая катастрофа Boeing 737-8 Max за последние 5 месяцев. 29 октября 2018 года самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг и упал в море через 13 минут после вылета. Тогда погибли 189 человек – 8 членов экипажа и 181 пассажир. Причиной катастрофы предварительно называют неправильную настройку датчика угла, что передавал на бортовой компьютер ложную информацию о состоянии носа самолета относительно линии горизонта.



Официальную причину авикатастрофы в Эфиопии еще не назвали. Но эксперты указывают на сходство аварий в Индонезии и Эфиопии – неисправность автоматики.

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