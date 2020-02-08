ДТП с украинцами в Венгрии: есть жертвы, много раненых – фото и видео

Сразу несколько автомобилей столкнулись близ венгерского города Кал – на трассе в направлении к Будапешту. В масштабном ДТП погибли 2 украинца, еще 7 пострадали.

Авария произошла утром 7 февраля, об этом сообщает венгерское издание Karpat Hir.

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Сначала на дороге по направлению к Будапешту столкнулись два автомобиля, которые остановились на боковой полосе. В результате этого столкновения никто не пострадал.

Позже в эти два авто врезался микроавтобус с украинской регистрацией и вылетел за пределы дороги.

Затем в них врезался микроавтобус с украинскими номерными знаками, вылетел с дороги и перевернулся. Еще два автомобиля врезались в обломки первых двух машин. Один украинец погиб на месте, еще восьмерых доставили в больницу. Впоследствии стало известно, что один из пострадавших скончался.



В ДТП в Венгрии погибли 2 украинцев/ скриншот с AgriaTV



Еще 7 пострадали / скриншот с AgriaTV

Авария в Венгрии на видео