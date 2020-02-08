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      ДТП с украинцами в Венгрии: есть жертвы, много раненых – фото и видео

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      Сразу несколько автомобилей столкнулись близ венгерского города Кал – на трассе в направлении к Будапешту. В масштабном ДТП погибли 2 украинца, еще 7 пострадали.

      Авария произошла утром 7 февраля, об этом сообщает венгерское издание Karpat Hir.

      Важно: Сколько украинцев погибли в ДТП в 2019 году – статистика

      Сначала на дороге по направлению к Будапешту столкнулись два автомобиля, которые остановились на боковой полосе. В результате этого столкновения никто не пострадал.

      Позже в эти два авто врезался микроавтобус с украинской регистрацией и вылетел за пределы дороги.

      ДТП в Угорщині з українцями

      Затем в них врезался микроавтобус с украинскими номерными знаками, вылетел с дороги и перевернулся. Еще два автомобиля врезались в обломки первых двух машин. Один украинец погиб на месте, еще восьмерых доставили в больницу. Впоследствии стало известно, что один из пострадавших скончался.

      ДТП в Угорщині
      В ДТП в Венгрии погибли 2 украинцев/ скриншот с AgriaTV

      ДТП в Угорщині
      Еще 7 пострадали / скриншот с AgriaTV

      Авария в Венгрии на видео

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Постраждалі Жертвы Новости Украины Новости политики Венгрия Аварии и ДТП
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