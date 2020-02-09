В ДТП под Воронежем в России погибли трое украинских заробитчан

В ДТП в России погибли трое украинцев / prokuratura-vrn.ru

Ночью 8 февраля во Воронежской области России микроавтобус Mercedes-Benz Vito выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В микроавтобусе были украинские заробитчане. Известно о 3 погибших и 5 травмированных.