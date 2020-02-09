В ДТП под Воронежем в России погибли трое украинских заробитчан
Ночью 8 февраля во Воронежской области России микроавтобус Mercedes-Benz Vito выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В микроавтобусе были украинские заробитчане. Известно о 3 погибших и 5 травмированных.
Авария произошла на 694-м километре автодороги М-4 в Воронежской области РФ. Об этом сообщила российская прокуратура на официальном сайте.
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Что известно о ДТП в России, в котором погибли украинцы
- 37-летний водитель микроавтобуса и двое пассажиров (женщина 31 года и мужчина 37 лет) – погибли.
- Пятеро пассажиров микроавтобуса (мужчины в возрасте от 27 до 39 лет) получили травмы.
- Фамилии погибших и пострадавших пока не сообщали.
- Все травмированные находятся в районной Павловской больнице (Верхнемамонский район Воронежской области).
- Согласно заявлению прокуратуры РФ, водитель микроавтобуса и пятеро пассажиров имели паспорта граждан Украины.
- Россияне уверяют, что украинцы ехали на заработки в Москву.
- А вот пророссийские "СМИ" в ОРЛО пишут, что жертвы ДТП – жители оккупированной Луганской области и есть "гражданами ЛНР".
Фото с места ДТП (прокуратуры России):
В ДТП погибли 3 украинца / Фото прокуратуры РФ
Микроавтобус на встречке врезался в фуру / Фото прокуратуры РФ
У 6 людей из автобуса были паспорта граждан Украины / Фото прокуратуры РФ
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