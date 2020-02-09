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      В ДТП под Воронежем в России погибли трое украинских заробитчан

      25 Читати новину українською
      В ДТП в России погибли трое украинцев / prokuratura-vrn.ru

      Ночью 8 февраля во Воронежской области России микроавтобус Mercedes-Benz Vito выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В микроавтобусе были украинские заробитчане. Известно о 3 погибших и 5 травмированных.

      Авария произошла на 694-м километре автодороги М-4 в Воронежской области РФ. Об этом сообщила российская прокуратура на официальном сайте

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      Что известно о ДТП в России, в котором погибли украинцы

      • 37-летний водитель микроавтобуса и двое пассажиров (женщина 31 года и мужчина 37 лет) – погибли.
      • Пятеро пассажиров микроавтобуса (мужчины в возрасте от 27 до 39 лет) получили травмы.
      • Фамилии погибших и пострадавших пока не сообщали. 
      • Все травмированные находятся в районной Павловской больнице (Верхнемамонский район Воронежской области). 
      • Согласно заявлению прокуратуры РФ, водитель микроавтобуса и пятеро пассажиров имели паспорта граждан Украины.
      • Россияне уверяют, что украинцы ехали на заработки в Москву.
      • А вот пророссийские "СМИ" в ОРЛО пишут, что жертвы ДТП – жители оккупированной Луганской области и есть "гражданами ЛНР". 

      Фото с места ДТП (прокуратуры России):

      ДТП РФ
      В ДТП погибли 3 украинца / Фото прокуратуры РФ

      ДТП РФ
      Микроавтобус на встречке врезался в фуру / Фото прокуратуры РФ

      ДТП РФ
      У 6 людей из автобуса были паспорта граждан Украины / Фото прокуратуры РФ

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Луганска Заробитчане Постраждалі Жертвы Аварии и ДТП Новости России Новости Украины Оккупированные территории
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