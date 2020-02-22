Прикривав побратимів: з'явилися деталі бою під Золотим, в якому загинув Максим Хітайлов

Український воїн Максим Хітайлов загинув унаслідок атаки бойовиків під Золотим. Він у цей час перебував у сірій зоні на спостережному пункті. Коли окупанти завдали удару, Максим тут залишився, аби інші військові змогли забрати поранених і травмованих.

Як розповіли у пресслужбі Об’єднаних сил у коментарі ТСН, Максим Хітайлов був гранатометником. Хлопець загинув, прикриваючи побратимів на тимчасовому спостережному посту. Розміщується він перед переднім краєм опорного пункту.

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У штабі додають, що під час підготовки атаки та спроби прориву бойовики завдали ударів по цьому спостережному посту.

Одночасно із завданням ураження та під його прикриттям, штурмові групи окупантів висунулись до спостережного посту у "сіру зону". З наших воїнів троє отримали поранення, ще двоє отнримали контузію. Щоб дати можливість врятувати поранених і травмованих вояків, гранатометник Хітайлов залишився біля зруйнованого спостережного посту та стримував наземну атаку штормових груп противника,

– кажуть військові.

В результаті двоє українських військових витягнули потерпілих і передали їх для евакуації. Хітайлов же загинув у бою, а його тіло залишилося у міжпозиційному просторі на посту. Після цього бойовики запросили режим тиші, аби забрати своїх поранених і вбитих з сірої зони.

"Під час наданої тиші противник разом зі своїми полеглими забрав і тіло нашого воїна для подальшої передачі відповідно до норм міжнародного гуманітарного права", – підсумували у пресцентрі Об'єднаних сил.

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Тіло Максима Хітайлова бойовики передали 20 лютого. Відбулося це на лінії розмежування у межах Луганської області. Перше прощання з воїном пройшло 21 лютого в Полтаві. Поховати ж його мають 22 числа у рідному Вирішальному на Полтавщині. Це рідне село українського воїна.

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