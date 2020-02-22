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      Прикривав побратимів: з'явилися деталі бою під Золотим, в якому загинув Максим Хітайлов

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      У штабі розповіли деталі бою, в якому загинув Максим Хітайлов / Український мілітарний портал

      Український воїн Максим Хітайлов загинув унаслідок атаки бойовиків під Золотим. Він у цей час перебував у сірій зоні на спостережному пункті. Коли окупанти завдали удару, Максим тут залишився, аби інші військові змогли забрати поранених і травмованих.

      Як розповіли у пресслужбі Об’єднаних сил у коментарі ТСН, Максим Хітайлов був гранатометником. Хлопець загинув, прикриваючи побратимів на тимчасовому спостережному посту. Розміщується він перед переднім краєм опорного пункту.

      Радимо ознайомитися! Під Золотим загинув Максим Хітайлов: що про нього відомо

      У штабі додають, що під час підготовки атаки та спроби прориву бойовики завдали ударів по цьому спостережному посту.

      Одночасно із завданням ураження та під його прикриттям, штурмові групи окупантів висунулись до спостережного посту у "сіру зону". З наших воїнів троє отримали поранення, ще двоє отнримали контузію. Щоб дати можливість врятувати поранених і травмованих вояків, гранатометник Хітайлов залишився біля зруйнованого спостережного посту та стримував наземну атаку штормових груп противника,
      – кажуть військові.

      В результаті двоє українських військових витягнули потерпілих і передали їх для евакуації. Хітайлов же загинув у бою, а його тіло залишилося у міжпозиційному просторі на посту. Після цього бойовики запросили режим тиші, аби забрати своїх поранених і вбитих з сірої зони.

      "Під час наданої тиші противник разом зі своїми полеглими забрав і тіло нашого воїна для подальшої передачі відповідно до норм міжнародного гуманітарного права", – підсумували у пресцентрі Об'єднаних сил.

      Зверніть увагу! Ще одна спроба наступу бойовиків на Донбасі: Бутусов розповів деталі

      Тіло Максима Хітайлова бойовики передали 20 лютого. Відбулося це на лінії розмежування у межах Луганської області. Перше прощання з воїном пройшло 21 лютого в Полтаві. Поховати ж його мають 22 числа у рідному Вирішальному на Полтавщині. Це рідне село українського воїна. 

      Що відомо про бій під Золотим

      • Це був наймасштабніший бій на фронті з 2018 року. Проросійські бойовики почали атаку проти підрозділів Об’єднаних сил о 5 годині ранку 18 лютого. Вони 56 разів обстріляли позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Бій тривав понад 5 годин – до 10:30.
      • Російські найманці намагалися прорватися через лінію зіткнення, проте українські військові гідно втримали наші позиції.
      • На жаль, під час бою Україна зазнала важких втрат – окрім загибелі Максима Хітайлова, ще 3 воїни отримали поранення та 2 – контузію.
      • Не обійшлося без жертв і у лавах окупантів: 4 загиблих, 6 поранених.
      • Президент Володимир Зеленський наголосив, що ця атака під Золотим є цинічною провокацією з боку окупантів у п’яту річницю Дебальцівської трагедії. Бій на передовій – це спроба зірвати мирний процес на Донбасі.
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Втрати Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Бій біля Золотого
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