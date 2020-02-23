Украинские военные уничтожили российского диверсанта: видео с фронта

Российские диверсанты попытались прорваться на позиции украинской армии на Луганщине. В районе Новотошковского российские наемники ночью пытались пересечь позиции украинских защитников.

Приближение врага своевременно заметили украинские защитники. Во время боевого столкновения одного оккупанта было уничтожено. Об этом сообщили на сайте "Армия Inform".

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Его соратники не захотели забирать тело, а бросили посреди поля. Украинские армейцы извлекли погибшего, у которого при себе была российская экипировка.

"Вышел и говорю: "Враг приближается". Командир ответил: "Сделает ближе шаг и огонь на поражение", – вспомнил военнослужащий ВСУ Леонид.

Смотрите видео: уничтожение российского диверсанта

Заметим, что оккупанты на Донбассе заметно активизировались в конце февраля 2020 года. Они усиливают обстрелы и пытаются захватить украинские наблюдательные пункты. В частности, масштабный бой состоялся 18 февраля возле Золотого: враг нанес мощную атаку, впрочем военные ВСУ сумели дать сокрушительный отпор. Уже в ночь на 22 февраля была зафиксирована новая попытка оккупантов атаковать опорный пункт защитников. Впрочем, военные были готовы к таким действиям противника и отбили наступление.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала

