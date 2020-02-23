00:44
24 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поднимает рейтинг выступлениями. Главное зло для россиян
      Вєсті Кремля
      16:14, 22 февраля
      Вести.UA. Жир: Экстрасенсы спасут от коронавируса. Путинские байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      Украинские военные уничтожили российского диверсанта: видео с фронта

      - Читати новину українською
      Украинский защитник / https://zmina.info/

      Российские диверсанты попытались прорваться на позиции украинской армии на Луганщине. В районе Новотошковского российские наемники ночью пытались пересечь позиции украинских защитников.

      Приближение врага своевременно заметили украинские защитники. Во время боевого столкновения одного оккупанта было уничтожено. Об этом сообщили на сайте "Армия Inform".

      Интересно: Прикрывал побратимов: появились детали боя под Золотым, в котором погиб Максим Хитайлов

      Его соратники не захотели забирать тело, а бросили посреди поля. Украинские армейцы извлекли погибшего, у которого при себе была российская экипировка.

      "Вышел и говорю: "Враг приближается". Командир ответил: "Сделает ближе шаг и огонь на поражение", – вспомнил военнослужащий ВСУ Леонид.

      Смотрите видео: уничтожение российского диверсанта

      Заметим, что оккупанты на Донбассе заметно активизировались в конце февраля 2020 года. Они усиливают обстрелы и пытаются захватить украинские наблюдательные пункты. В частности, масштабный бой состоялся 18 февраля возле Золотого: враг нанес мощную атаку, впрочем военные ВСУ сумели дать сокрушительный отпор. Уже в ночь на 22 февраля была зафиксирована новая попытка оккупантов атаковать опорный пункт защитников. Впрочем, военные были готовы к таким действиям противника и отбили наступление.


      Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала
       

      Полный игнор: Высший совет правосудия "забил" на судебную реформу Зеленского
      23 февраля
      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Пророссийские боевики Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 23 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      23 февраля , 22:00 Офис президента идет в суд, провокации в Новых Санжарах и наивный Сивохо: блоги недели
      Блоги тижня
      23 февраля , 20:01 Смешные мемы недели: Украина бьет коронавирус кулаками, Арахамия покорил Битву экстрасенсов
      Андрій Шляхтін
      23 февраля , 19:30 Страшная правда о Дебальцево и ухудшение отношения к людям из Азии – видео недели
      Марія Лелека
      23 февраля , 19:00 Дело нацгвардийца Маркива: помогите установить правду
      Дмитро Кулеба
      23 февраля , 17:52 Парламентско-президентская республика: плюсы, минусы и подводные камни
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук