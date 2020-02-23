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      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Українські військові знищили російського диверсанта: відео з фронту

      -
      Український захисник / https://zmina.info/

      Російські диверсанти спробували прорватись на позиції української армії на Луганщині. В районі Новотошківського російські найманці вночі намагалися перетнути позиції українських захисників.

      Наближення ворога своєчасно помітили українські оборонці. Під час бойового зіткнення одного окупанта було знищено. Про це повідомили на сайті "Армія Inform".

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      Його поплічники не захотіли забирати тіло, а кинули посеред поля. Українські армійці витягнули загиблого, який при собі мав російське екіпірування.

      "Вийшов й кажу: "Ворог наближається". Командир відповів: "Зробить ближче крок і вогонь на ураження", – пригадав військовослужбовець ЗСУ Леонід.

      Дивіться відео: знищення російського диверсанта

      Зауважимо, що окупанти на Донбасі помітно активізувалися наприкінці лютого 2020 року. Вони посилюють обстріли та намагаються захопити українські спостережні пункти. Зокрема, масштабний бій відбувся 18 лютого біля Золотого: ворог завдав потужної атаки, втім військові ЗСУ зуміли дати нищівну відсіч. Вже в ніч на 22 лютого була зафіксована нова спроба окупантів атакувати опорний пункт оборонців. Втім, військові були готові до таких дій противника і відбили наступ.


      Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу
       

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      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини Росії Новини України Україна – Росія Проросійські бойовики Війна на Донбасі
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