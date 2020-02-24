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      Ізраїль відповів на ракетну атаку з Палестини нападом на Сирію: фото та відео

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      Ізраїль завдав ракетного удару по околицях Дамаска / Твіттер falasteen47

      Армія Ізраїлю у відповідь на ракетну атаку з території Палестини завдала удару по сектору Газа та столиці Сирії Дамаску. Загострення ситуації на Близькому Сході сталося у ніч з 23 на 24 лютого.

      Армія оборони Ізраїлю у твіттері повідомила, що ракетних ударів завдано по цілях терористичного угруповання "Ісламський джихад". 

      Про початок конфлікту: Палестинці випустили по Ізраїлю близько 20 ракет: що треба знати

      Осередки "Ісламського джихаду", які атакували ізраїльтяни, розташовані біля Дамаска – столиці Сирії, а також в палестинському секторі Газа. 

      Сирійське державне агентство SANA повідомило, що від удару з боку Ізраїля постраждали околиці сирійської столиці Дамаска. Однак, мовляв, сирійські військові збили більшість ракет в повітрі.

      У The Jerusalem Post пояснили, що Ізраїль атакував Дамаск, бо там ведеться розробка і випробування озброєння, а також розташований тренувальний табір бойовиків.

      У соцмережах очевидці публікують фото, де начебто зафіксовані наслідки ударів ізраїльських ракет по Сирії: 

       

       

      Також у мережі публікують відео з Дамаска з коментарями на кшталт "це справжня війна":

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Палестина Війна Близький Схід Війна у Сирії Новини Ізраїля
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