Ізраїль відповів на ракетну атаку з Палестини нападом на Сирію: фото та відео
Армія Ізраїлю у відповідь на ракетну атаку з території Палестини завдала удару по сектору Газа та столиці Сирії Дамаску. Загострення ситуації на Близькому Сході сталося у ніч з 23 на 24 лютого.
Армія оборони Ізраїлю у твіттері повідомила, що ракетних ударів завдано по цілях терористичного угруповання "Ісламський джихад".
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Осередки "Ісламського джихаду", які атакували ізраїльтяни, розташовані біля Дамаска – столиці Сирії, а також в палестинському секторі Газа.
Сирійське державне агентство SANA повідомило, що від удару з боку Ізраїля постраждали околиці сирійської столиці Дамаска. Однак, мовляв, сирійські військові збили більшість ракет в повітрі.
У The Jerusalem Post пояснили, що Ізраїль атакував Дамаск, бо там ведеться розробка і випробування озброєння, а також розташований тренувальний табір бойовиків.
У соцмережах очевидці публікують фото, де начебто зафіксовані наслідки ударів ізраїльських ракет по Сирії:
Також у мережі публікують відео з Дамаска з коментарями на кшталт "це справжня війна":
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