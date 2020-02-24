Ізраїль відповів на ракетну атаку з Палестини нападом на Сирію: фото та відео

Армія Ізраїлю у відповідь на ракетну атаку з території Палестини завдала удару по сектору Газа та столиці Сирії Дамаску. Загострення ситуації на Близькому Сході сталося у ніч з 23 на 24 лютого.

Армія оборони Ізраїлю у твіттері повідомила, що ракетних ударів завдано по цілях терористичного угруповання "Ісламський джихад".

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Осередки "Ісламського джихаду", які атакували ізраїльтяни, розташовані біля Дамаска – столиці Сирії, а також в палестинському секторі Газа.

BREAKING: We just struck Islamic Jihad terror targets in both Syria & Gaza in response to rockets fired at Israeli civilians today. — Israel Defense Forces (@IDF) February 23, 2020

Сирійське державне агентство SANA повідомило, що від удару з боку Ізраїля постраждали околиці сирійської столиці Дамаска. Однак, мовляв, сирійські військові збили більшість ракет в повітрі.

У The Jerusalem Post пояснили, що Ізраїль атакував Дамаск, бо там ведеться розробка і випробування озброєння, а також розташований тренувальний табір бойовиків.

У соцмережах очевидці публікують фото, де начебто зафіксовані наслідки ударів ізраїльських ракет по Сирії:

Також у мережі публікують відео з Дамаска з коментарями на кшталт "це справжня війна":

All kind of air defence guns have been activated all over the capital and surroundings against #Israel air raids. pic.twitter.com/dblwbpZb9s — Majd Fahd (@Syria_Protector) February 23, 2020

More missiles ripping through the clouds in a crazy Syrian night. pic.twitter.com/NLVZq75Ilw — Majd Fahd (@Syria_Protector) February 23, 2020

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