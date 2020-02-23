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      Палестинці випустили по Ізраїлю близько 20 ракет: що треба знати

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      З сектора Гази по Ізраїлю запущені 20 ракет / Ілюстративне фото (AFP)

      Ізраїльські військові зафіксували запуск близько 20 ракет з боку сектора Гази. Близько 10 ракет змогла збити ізраїльська система протиракетної оборони.

      Палестинські бійці цілились у південь Ізраїлю, повідомляє The Times of Israel. Інформації про постраждалих та руйнування наразі немає – ймовірно, снаряди впали в полях або незаселених районах.

      До теми: Ізраїль та Палестина заявили, що готові до мирних переговорів – що це означає

      Ракетний обстріл розглядають як помсту за смерть підозрюваного в розміщенні бомби на межі Смуги Гази – одного з членів "Бригади Аль-Кудса", збройного крила "Ісламського джихаду", Мохаммада ель-Найєма.

      Причина. Так, палестинців розлютило зображення тіла, якого ізраїльтяни забирали зі Смуги Гази на бульдозері. Натомість ізраїльській армії пояснили, що тіло забрали з допомогою бульдозера з міркувань безпеки за своїх військових.

      Інцидент стався на тлі порівняного затишшя уздовж "лінії безпеки", яка відділяє Ізраїль від Смуги Гази.

      Що треба знати про ізраїльсько-палестинський конфлікт?
      29 листопада 1947 Генасамблея ООН проголосувала за створення двох держав на західному березі річки Йордан – єврейської і арабської, а також міжнародної зони – Єрусалиму. 

      У 1948 році було проголошено державу Ізраїль. Відтоді почалася арабо-ізраїльська війна, під час якої ізраїльтяни захопили приблизно половину територій, виділених під арабську державу. Решта землі, а саме Західний берег річки Йордан і Сектор Гази були окуповані Йорданією та Єгиптом.

      Пізніше Ізраїль захопив частини палестинських територій, включаючи Східний Єрусалим, а також сирійські Голанські висоти і єгипетський Синайський півострів. В ході військових операцій 1978 і 1982 років ізраїльтяни окупували території на півдні Лівану.

      У 1979 році Ізраїль уклав мирний договір з Єгиптом (передбачав повернення Єгипту Синаю), а у 1994 році – з Йорданією.

      Важливо!  Президент США Дональд Трамп презентував мирний план своєї адміністрації для вирішення близькосхідного конфлікту. Мовиться про визначення кордону між Ізраїлем і Палестиною.

      Що передбачає план Трампа

      • створення Палестинської держави зі столицею в Східному Єрусалимі. Передбачається, що її територія буде чи не вдвічі більшою за територію, що нині перебуває під контролем Палестинської автономії;
      • визнання окупованих Ізраїлем поселень на Західному березі річки Йордан ізраїльською територією;
      • створення спільного комітету США та Ізраїлю для визначення кордонів майбутньої Палестинської держави;
      • вжиття заходів для боротьби з тероризмом на палестинських територіях, зокрема роззброєння ХАМАСу і демілітаризація Сектору Гази;
      • Єрусалим лишається неподільною столицею Ізраїлю (у січні 2018 року США вже визнали його столицею Ізраїлю й відкрили там своє посольство);

      Читайте також: Палестина категорично відмовилась від "угоди століття" Трампа

      • інвестиції на суму понад 50 мільярдів доларів у нову Палестинську державу протягом 10 років — але незрозуміло, хто саме їх надаватиме. Це має призвести до створення 1 мільйона робочих місць і подвоєння палестинського ВВП;
      • протягом 4 років Ізраїль не буде створювати нових поселень, аби в цей час проводити з Палестиною перемовини щодо її державності.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Близький Схід ООН Палестина Новини Ізраїля Новини політики
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