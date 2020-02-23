Палестинці випустили по Ізраїлю близько 20 ракет: що треба знати
Ізраїльські військові зафіксували запуск близько 20 ракет з боку сектора Гази. Близько 10 ракет змогла збити ізраїльська система протиракетної оборони.
Палестинські бійці цілились у південь Ізраїлю, повідомляє The Times of Israel. Інформації про постраждалих та руйнування наразі немає – ймовірно, снаряди впали в полях або незаселених районах.
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Ракетний обстріл розглядають як помсту за смерть підозрюваного в розміщенні бомби на межі Смуги Гази – одного з членів "Бригади Аль-Кудса", збройного крила "Ісламського джихаду", Мохаммада ель-Найєма.
Причина. Так, палестинців розлютило зображення тіла, якого ізраїльтяни забирали зі Смуги Гази на бульдозері. Натомість ізраїльській армії пояснили, що тіло забрали з допомогою бульдозера з міркувань безпеки за своїх військових.
Інцидент стався на тлі порівняного затишшя уздовж "лінії безпеки", яка відділяє Ізраїль від Смуги Гази.
Що треба знати про ізраїльсько-палестинський конфлікт?
29 листопада 1947 Генасамблея ООН проголосувала за створення двох держав на західному березі річки Йордан – єврейської і арабської, а також міжнародної зони – Єрусалиму.
У 1948 році було проголошено державу Ізраїль. Відтоді почалася арабо-ізраїльська війна, під час якої ізраїльтяни захопили приблизно половину територій, виділених під арабську державу. Решта землі, а саме Західний берег річки Йордан і Сектор Гази були окуповані Йорданією та Єгиптом.
Пізніше Ізраїль захопив частини палестинських територій, включаючи Східний Єрусалим, а також сирійські Голанські висоти і єгипетський Синайський півострів. В ході військових операцій 1978 і 1982 років ізраїльтяни окупували території на півдні Лівану.
У 1979 році Ізраїль уклав мирний договір з Єгиптом (передбачав повернення Єгипту Синаю), а у 1994 році – з Йорданією.
Важливо! Президент США Дональд Трамп презентував мирний план своєї адміністрації для вирішення близькосхідного конфлікту. Мовиться про визначення кордону між Ізраїлем і Палестиною.
Що передбачає план Трампа
- створення Палестинської держави зі столицею в Східному Єрусалимі. Передбачається, що її територія буде чи не вдвічі більшою за територію, що нині перебуває під контролем Палестинської автономії;
- визнання окупованих Ізраїлем поселень на Західному березі річки Йордан ізраїльською територією;
- створення спільного комітету США та Ізраїлю для визначення кордонів майбутньої Палестинської держави;
- вжиття заходів для боротьби з тероризмом на палестинських територіях, зокрема роззброєння ХАМАСу і демілітаризація Сектору Гази;
- Єрусалим лишається неподільною столицею Ізраїлю (у січні 2018 року США вже визнали його столицею Ізраїлю й відкрили там своє посольство);
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- інвестиції на суму понад 50 мільярдів доларів у нову Палестинську державу протягом 10 років — але незрозуміло, хто саме їх надаватиме. Це має призвести до створення 1 мільйона робочих місць і подвоєння палестинського ВВП;
- протягом 4 років Ізраїль не буде створювати нових поселень, аби в цей час проводити з Палестиною перемовини щодо її державності.